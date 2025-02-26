Trump vatandaşlık satacak: 5 milyon dolar değerinde altın kart alan ABD vatandaşı olacak

ABD Başkanı Donald Trump, istihdam yaratacak yabancı yatırımcılara özel bir 'altın kart' sunacaklarını duyurdu. 5 milyon dolar karşılığında satılacak bu kart, yeşil kart ayrıcalıkları sağlarken, vatandaşlığa geçişi de kolaylaştıracak.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te imzaladığı başkanlık kararnamelerinin ardından yaptığı açıklamada, ülkeye yüksek miktarda yatırım yapacak yabancılara yönelik yeni bir göçmenlik programı duyurdu. Trump, 'Altın kart' adı verilen bu yeni sistemle yatırımcıların 5 milyon dolar karşılığında yeşil kart ve vatandaşlığa giden bir yol elde edeceklerini belirtti.

"Zenginler bu kartı alarak ülkemize gelecek, çok para harcayacak"

Trump, bu programın ABD ekonomisine büyük katkı sağlayacağını savunarak, "Zenginler bu kartı alarak ülkemize gelecek, çok para harcayacak, çok vergi ödeyecek ve istihdam yaratacak. Bunun son derece başarılı olacağını düşünüyoruz" dedi.

Başkan Trump, programın detaylarının önümüzdeki iki hafta içinde açıklanacağını belirterek, "Eğer 1 milyon kart satarsak 5 trilyon dolar, 10 milyon kart satarsak 50 trilyon dolar eder. 35 trilyon dolar borcumuz var, bu iyi olurdu. Göreceğiz" dedi.

EB-5 vizesi sona eriyor

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise, mevcut EB-5 yatırımcı vizesi programının sona ereceğini duyurdu. Lutnick, bu programı 'saçmalık' olarak nitelendirerek, düşük ücretle yeşil kart almanın önünü açtığını savundu.

Lutnick, yeni altın kart programıyla ilgili olarak, "Bu kartı alacak kişilerin dikkatlice incelenmesi gerekecek. Ancak dünya standartlarında, harika küresel vatandaşlar olduklarından emin olacağız" dedi.

'Altın kart' tüm ülkelerden yatırımcılara açık olacak mı?

Trump, altın kartın tüm ülkelerden yatırımcılara açık olup olmayacağına ilişkin bir soruya, "Duruma bağlı olarak değişecek. Kimlerin uygun olacağı konusunda titiz bir inceleme yapacağız" yanıtını verdi.

Bir Rus oligarkın altın kart alıp alamayacağı sorulduğunda ise, "Evet, muhtemelen. Bazı Rus oligarkları tanıyorum, çok iyi insanlar" ifadelerini kullandı.

Yeşil kart, sahibine ABD'de süresiz oturma ve çalışma hakkı tanırken, EB-5 programı da belirli bir yatırım ve istihdam şartlarını yerine getiren yatırımcılara yeşil kart alma imkânı sunuyordu. Ancak Trump yönetimi, bu sistemin yerini altın kart programıyla değiştirmeyi planlıyor.