TÜED'den 65 yaş üstü kişileri ücretsiz taşımayanlara tepki

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Müşaviri Cafer Tufan Yazıcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, birçok ilde özel halk otobüsü işletmecilerinin akaryakıt fiyatlarındaki artışı gerekçe göstererek, 65 yaş üstündekilerin ücretsiz ulaşım hakkını ihlal ettiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının engelli ve yaşlıların şehir içi toplu taşıma imkanlarından ücretsiz yararlanması için özel halk otobüsü işletmecilerine maddi destek sağladığına dikkati çeken Yazıcıoğlu, akaryakıt fiyatlarındaki artışın ardından Bakanlıkça sağlanan destek miktarının da artırıldığını vurguladı.

Yazıcıoğlu, 65 yaş üstündekilere ücretsiz ulaşım hakkının, Anayasa'nın 10. maddesinde yer alan yaşlılara tanınan pozitif ayrımcılık çerçevesinde yasalaştığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Hiçbir özel halk otobüsü işletmecisinin, hiçbir taşıma kooperatifinin ve hiçbir belediye meclisinin, yasayla verilmiş bu hakkı uygulamama ya da kaldırma gibi bir yetkisi yoktur. Bunun tartışılması bile abesle iştigaldir. Yıllarca verdiğimiz mücadeleyle aldığımız ücretsiz seyahat hakkımızı kimseye ihlal ettirmeyiz. Bu girişimde bulunanlara karşı yargı yoluna başvuracağız. Bu konuda mağduriyet yaşayanların durumu derhal şube başkanlıklarımıza iletmesini istiyoruz."

"Özel halk otobüsü işletmecilerine desteğe hazırız"

Mevcutta 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkının belediyelerce 60 yaşa indirilebileceğini belirten Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Düşük aylıklar nedeniyle neredeyse sokağa çıkamaz hale gelen emeklilerin ücretsiz seyahat hakkına yönelik kısıtlama girişimlerini esefle kınıyoruz. Artan akaryakıt fiyatları nedeniyle zorlanan özel halk otobüsü işletmecileri için tek çözüm Bakanlıkça sağlanan desteğin artırılmasıdır. TÜED olarak, bu konuda özel halk otobüsü işletmecilerine destek vermeye hazırız. Bunun dışında bir yola başvurmaları ve ücretsiz ulaşım hakkını ihlal etmeye devam etmeleri halinde ise tüm yasal yollara başvururuz."