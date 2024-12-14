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TÜİK: Düzce, GYSH’de 19. sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı 2023 il düzeyinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Düzce, 2023 yılında 270 bin 427 TL kişi başı Gayrisafi Yurtiçi Hasıla değeri ile Türkiye genelinde 19. sırayı aldı.

Haber Merkezi
İHA
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TÜİK: Düzce, GYSH’de 19. sırada
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı 2023 il düzeyinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verileri

Yıllık GSYH’nin, zincirlenmiş hacim endeksiyle bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artışına en fazla katkı veren il yüzde 1,65 ile İstanbul oldu. İstanbul’u yüzde 0,96 ile Ankara ve yüzde 0,27 ile Kocaeli izledi. Yıllık GSYH büyümesine 2023 yılında negatif yönlü katkı veren illerin başında yüzde 0,03 ile sırasıyla Zonguldak, Artvin ve Gaziantep yer aldı. Düzce ili ise yıllık GYSH büyümesine yüzde 0,05 katkı sağladı.

Düzce, GYSH’de 19. sırada

Düzce, 2023 yılında 270 bin 427 TL kişi başı Gayrisafi Yurtiçi Hasıla değeri ile Türkiye genelinde 19. sırayı aldı.

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