Basın toplantısına emekli maaşı sorusu damga vurdu: İşte AK Parti'nin yanıtı!

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye çıkarılacağını açıklayan Güler, "Yaşlılık, malüllük aylığı alan emeklilere 10 bin lira olan asgari ödeme tutarını 12 bin 500 liraya yükseltiyoruz. Bu düzenlemenin toplamda şu anda 16 milyon 180 bin civarında olan toplam emekli sayımız içinde en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya tamamlanması halinde 2024 Temmuz-Aralık döneminde etkilenecek emekli sayısı 3 milyon 707 bin kişi. Bütçeye maliyeti de 33 milyar 200 milyon liradır" dedi.

Bütçemizin büyüklüğü belli!

Güler, bir gaztecinin "Ödediği primlere göre 12.500 TL emekli maaşı alan emekliler 12.500 TL almaya devam edecek. Burada bir adaletsizlik yok mu? Bütün emeklilere seyyanen 2.500 TL verilse daha adil olmaz mıydı?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Bütçemizin büyüklüğü belli. 11 trilyon 89 milyar TL. Bunun içerisinde 6 Şubat depremlerine yönelik olarak bütçe karşılığı olarak 1 trilyon 100 milyar TL ayırmış durumdayız. Yine seçimlerden önce toplam emeklilik sistemine 2.5 milyona yakın bir emekli dahil oldu. Bununda bütçemize getirdiği önemli bir yük var. Bizim için önemli olan bütçe dengesi içerisinde OVP’ye bağlı kalarak, her bir ödemenin karşılığını oluşturarak bir disiplin içerisinde bütçeyi ayakta tutmaya çalışıyoruz.

Gelir kalemi oluşturmamız gerek

Önümüzdeki dönem inşallah emeklilik sisteminde daha dengeli, daha adil, bir uygulamayı hayata geçirmemiz gerekiyor. Bunun için gelir kalemi oluşturmak lazım. Bütçe disiplinini bozmadan sistem inşa etmemiz lazım, çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemlerde enflasyonun ciddi oranda düşmeye başlaması ve enflasyonla beraber bütçe disiplinini elden bırakmadan bu konuda sabit gelirli vatandaşlarımızın gelirini artıracak noktasında gayretimiz, çabamız devam edecektir. Bu konularda çalışmaya devam ediyoruz."

İşte o soru ve AK Parti'li Güler'in cevabı: