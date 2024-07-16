En düşük emekli maaşı açıklandı

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Vergi Paketi’nin detayları ile en düşük emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı.

Abdullah Güler, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, vergi ile sosyal güvenlik mevzuatlarında ve bazı kanunlarda düzenlemeler öngören teklifin, yürürlük ve yürütme maddeleriyle birlikte toplam 53 maddeden oluştuğunu söyledi.

Güler, teklifle, vergi adaletinin güçlendirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması, vergilemede güvenliğin sağlanması ve kayıt dışılıkla mücadele, vergiye uyumun artırılması, bazı istisnaların kaldırılması veya uygulanma şeklinin değiştirilmesi, cezaların etkinliğinin artırılması, devreden KDV'nin azaltılması, ithalatın azaltılmasına katkı sağlanması, ithalat ve yurt içinde vergilendirmenin uyumlaştırılması ve tahsilat etkinliğinin artırılması amaçlarıyla vergi kanunlarında ve bazı kanunlarda düzenleme yaptıklarını ifade etti.

Emekli olduktan sonra çalışanlar için verilen 5 puanlık prim teşviki kaldırılıyor

"Kısa vadeli sigorta kolları prim oranını yüzde 2'den yüzde 2,25'e çıkarıyoruz" diyen Güler, sosyal güvenlik mevzuatında düzenleme yaparak, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı sayılanlardan, ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananların, aynı iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya devam etmeleri halinde işverene sağlanan 5 puanlık sosyal güvenlik destek priminin Hazine tarafından ödenmesine ilişkin uygulamayı sonlandırdıklarını belirtti.

"Yeni vergi güvenlik müesseseleri getiriyoruz"

Vergide adalet ve etkinliği artırmak amacıyla çok uluslu şirketlerde küresel asgari kurumlar vergisi, yerel asgari kurumlar vergisi, yap, işlet ve devret modeli ile kamu özel işbirliği projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan yüzde 30 kurumlar vergisi alınması, yatırım fon ve ortaklıklarının gayrimenkul kazançlarının kar dağıtımına bağlı istisna edilmesi ve serbest bölgelerde faaliyette bulunan işletmelere sağlanan kazanç istisnasının ihracat gelirleriyle sınırlandırılması başlıklarında düzenlemeler yaptıklarını kaydeden Güler, şunları söyledi:

"Teklifte, yeni vergi güvenlik müesseseleri de getiriyoruz. Bu kapsamda yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulaması, aynı zamanda vergi güvenlik müessesesi olarak sistemde yer alacak. Ayrıca serbest meslek kazancı ve ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin yılın belirli zamanlarında hasılatları tespit edilecek, beyanları ile tespit edilen hasılatları arasında uyumsuzluk olanlar izaha davet edilecek. Yine vergi güvenliğini sağlamak amacıyla ticari kazanç elde eden gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine yapılan bazı ödemelerden gelir ve kurumlar vergisi kesintisi yapılmasına imkan sağlıyoruz."

"Deniz taşıma araçlarına yat limanlarında verilen hizmetlerde KDV istisnasını kaldırılıyoruz"

Kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla da düzenlemeler yaptıklarını belirten Güler, bu kapsamda cezalarda etkinlik sağlanması için usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını artırdıklarını dile getirdi.

Kayıt dışı çalışılması durumunda kesilecek cezaların artırımlı uygulanmasını öngördüklerini ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Kayıt dışı faaliyette bulunan, bir başka anlatımla vergi dairesinin bilgisi dışında çalışanlara kesilecek vergi ziyaı cezası, verginin 1 katı olarak kesilecek cezalarda 1,5 kat, verginin 3 katı olarak kesilecek cezalarda 4,5 kat kesilecek. Başkasına ait POS cihazı kullananlara, başkasının IBAN'ını kullananlara yani ödemeleri başkalarının hesabına yapılan havalelerle kabul edenlere ve hesaplarını başkalarına kullandıranlara kesilecek cezaları artırıyoruz. Ayrıca ticari olmayan gezi, eğlence, spor gibi faaliyetlerde kullanılan deniz taşıma araçlarına yat limanlarında verilen kiralama, bakım gibi hizmetlerde KDV istisnasını kaldırılıyoruz. Mükelleflerin KDV beyannamelerinde yer alan indirilecek KDV tutarlarının 5 takvim yılı süresince indirim yoluyla giderilememesi halinde, bu süre sonunda kayıtlardan çıkarılarak yapılacak vergi incelemesi ile gelir veya kurumlar vergisinin tespitinde gider olarak dikkate alınmasına imkan sağlıyoruz."

"Vergi aslını uzlaşma kapsamı dışına çıkarıyoruz"

Güler, diğer bir düzenlemenin, vergi uzlaşmalarına yönelik olduğunu bildirdi. Teklifle vergi aslını uzlaşma kapsamı dışına çıkardıklarını anlatan Güler, bundan böyle sadece cezalar için uzlaşma başvurusu yapılabileceğini dile getirdi.

"Yurt dışına çıkış harcı tutarını 500 lira olarak belirliyoruz"

Ayrıca birleşme, devir ve bölünme işlemlerinde, devreden KDV ve iade hakkının 5 takvim yılı kriterine veya zamanaşımına bağlı olmaksızın vergi incelemesi yoluyla yeni şirkete devrine izin verdiklerini belirten Güler, teklife ilişkin şu bilgileri verdi:

"Diğer taraftan yurt dışına çıkış harcı tutarını 500 lira olarak belirliyoruz. Bundan böyle harç tutarı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak."

"En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak"

En düşük emekli maaşının arttırılacağını söyleyen Güler, "Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarını 12 bin 500 TL'ye yükseltiyoruz" diye konuştu.

"3 milyon 703 bin emekli faydalanacak"

Kök aylığında bir düzenleme olup olmayacağı ve düzenlemeden ne kadar emeklinin etkileneceğine ilişkin soruya Güler, "Bu düzenlememiz toplamda şu anda mevcut 16 milyon 180 bin civarında olan toplam emekli sayımız içerisinde en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya tamamlanması halinde 2024 yılı temmuz-aralık dönemi içerisinde etkilenecek emekli sayısı 3 milyon 703 bin 788 kişidir. Toplam bütçeye maliyeti de bu 6 aylık dönemde 33 milyar 200 milyon TL'dir." karşılığını verdi.

Orta Vadeli Program'a bağlılık, bütçe disiplinini sağlama, bütçe karşılığını belirleme ve sürdürülebilirliği sağlamak için uzun dönemdir çalıştıklarını ifade eden Güler, "Sadece zam vermek veya artırmak değil bunun mevcut bütçede karşılığını da mutlaka sağlamak zorundaydık. Bunu da 53 maddelik teklifimiz içerisinde karşılandığını belirtmek istiyoruz. Yıllara böldüğünüzde bu maliyetin bütçemize çok daha fazla bir yük getirdiğini de ifade etmek isterim." dedi.

Fark ödemeleri ne zaman yapılacak?

12 bin 500 TL'ye yükseltilecek en düşük emekli aylığı fark ödemeleri ne zaman yapılacak? Zamlı emekli maaşları bu aydan itibaren geçerli olacak. Yani kanun bu ayki maaşlara yetişmezse, fark ödemesi daha sonra yapılacak.

Güler, maaşların hesaplara ne zaman yatacağı sorusuna "Kanunlaşma süreci var. Yürürlük sürecini mağduriyet oluşturmayacak şekilde düzenleyeceğiz" dedi.

Tüm emeklilere seyyanen zam sorusuna cevap

Güler, tüm emeklilere neden seyyanen zam yapılmadığı yönündeki bir soruya "Bütçemizin büyüklüğü belli. 11 trilyon 89 milyar TL. Bunun içerisinde 6 Şubat depremlerine yönelik olarak bütçe karşılığı olarak 1 trilyon 100 milyar TL ayırmış durumdayız. Yine seçimlerden önce toplam emeklilik sistemine 2.5 milyona yakın bir emekli dahil oldu. Bununda bütçemize getirdiği önemli bir yük var. Bizim için önemli olan bütçe dengesi içerisinde OVP’ye bağlı kalarak, her bir ödemenin karşılığını oluşturarak bir disiplin içerisinde bütçeyi ayakta tutmaya çalışıyoruz.

Önümüzdeki dönem inşallah emeklilik sisteminde daha dengeli, daha adil, bir uygulamayı hayata geçirmemiz gerekiyor. Bunun için gelir kalemi oluşturmak lazım. Bütçe disiplinini bozmadan sistem inşa etmemiz lazım, çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemlerde enflasyonun ciddi oranda düşmeye başlaması ve enflasyonla beraber bütçe disiplinini elden bırakmadan bu konuda sabit gelirli vatandaşlarımızın gelirini artıracak noktasında gayretimiz, çabamız devam edecektir. Bu konularda çalışmaya devam ediyoruz" cevabını verdi.

SORU-CEVAP

Orta Vadeli Program'a bağlılık, bütçe disiplinini sağlama, bütçe karşılığını belirleme ve sürdürülebilirliği sağlamak için uzun dönemdir çalıştıklarını ifade eden Güler, "Sadece zam vermek veya artırmak değil bunun mevcut bütçede karşılığını da mutlaka sağlamak zorundaydık. Bunu da 53 maddelik teklifimiz içerisinde karşılandığını belirtmek istiyoruz. Yıllara böldüğünüzde bu maliyetin bütçemize çok daha fazla bir yük getirdiğini de ifade etmek isterim." dedi.

Güler, bir soru üzerine teklifte, kiradan aylık yüzde 20 vergi kesintisine yönelik bir öneri yer almadığını dile getirdi. Güler, "İlerleyen zamanlarda bu konularda neler yapılabilir, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın çalışacağı durumlar vardır." diye konuştu.

"Hasılat tespiti denetimleri yapılacak"

Güler, OECD'nin ilan ettiği uluslararası manada küresel şirketlerin Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında elde ettikleri gelirden, kardan yüzde 15'lik asgari kurumlar vergisi imkanı da getirdiklerini dile getirerek, "Eğer bu ülkemiz vergi mevzuatında düzenlenmezse bu vergi OECD'ye bağlı ülkeler kapsamında bu küresel şirketin kurulu olduğu merkezin bulunduğu ülke tarafından alınacaktır. Hem uluslararası vergi mevzuatı ile uyum sağlamak hem de ülkemizin gelir kaynaklarını çeşitlendirme noktasında böyle bir öneri getiriyoruz." bilgisini verdi.

Asgari gelir vergisi kapsamı içerisinde bir düzenlemenin teklifte yer almadığını ifade eden Güler, "Doktor, diş hekimi ve diğer faaliyet alanlarında gelir vergisine tabi mükelleflerimizin yıl içerisinde belli zaman aralıklarında hasılat tespitine yönelik denetimler yapılacak. Bu denetimlerin sonucunda ortalama bir rakam, tespitler ortaya çıkacak. Bunun verilen beyanname ile arasında yüzde 20'den fazla bir fark çıktığında da incelemeye alınmak suretiyle izaha davet edilecek" dedi.

Güler, "Emekliler ilk maaşlarında 12 bin 500 TL mi alacaklar? Hesaplarına ne zaman yatırılacak?" sorusuna "Önce komisyon sonra Genel Kurulda kanunlaştıktan sonra da yürütme maddesi herhangi bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde bu aydan itibaren olacak şekilde düzenlenecek." karşılığını verdi.

Bir gazetecinin, "Açlık sınırı şu anda 20 bin TL civarında bugüne kadar ödediği primlerle 12 bin 500 lira alan emekli yeni düzenlemeyle de 12 bin 500 lira almaya devam edecek. Burada bir adaletsizlik olmuyor mu?" sorusu üzerine Güler, "Bazı şeyleri çok çabuk unutuyoruz. Bütçemizin büyüklüğü belli. 2024 yılı bütçemiz, 11 trilyon 89 milyar TL. Bunun içerisinde 6 Şubat depremlerine yönelik bütçe karşılığı olarak yaklaşık 1 trilyon 100 milyarı ayırmış durumdayız" dedi.

"Emeklilik sisteminde daha dengeli, adil bir uygulamayı hayata geçirmemiz gerekiyor"

Güler, seçimlerden önce 2,5 milyona yakın EYT'linin de emeklilik sistemine dahil olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bunun da bu dönemki bütçemize getirdiği önemli bir yük var. Bizim için önemli olan bütçe dengesi içerisinde, Orta Vadeli Program'a bağlı kalarak, bütçe disiplinini bozmadan, her bir ödemenin karşılığını oluşturarak, bir disiplin içerisinde bütçeyi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönem inşallah emeklilik sisteminde daha dengeli, adil bir uygulamayı hayata geçirmemiz gerekiyor. Bunun için bir gelir kalemi oluşturmak lazım. Bütçe disiplinini bozmadan bir sistem inşa etmek lazım. O konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı önümüzdeki dönemlerde enflasyonun ciddi oranda düşmeye başlaması ve hem enflasyonla beraber bütçe disiplinini de elden bırakmadan bu konuda sabit gelirli vatandaşlarımızın gelirlerini artıracak, enflasyona ezdirmeme noktasında gayretimiz ve çabamız devam edecektir."

"Düzenlemeler gelmeye devam edecek"

Yeni yasama döneminde de farklı vergi düzenlemelerinin gelip gelmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine Güler, vergi adaletinin sağlanması aynı zamanda etkinliğinin artırılması, kayıt dışılıkla mücadelede Hazine ve Maliye Bakanlığının çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Güler, dönem dönem, hazırlandıkça, ilgili milletvekilleriyle beraber, ekimden sonraki dönemde de paketler halinde düzenlemelerin gelmeye devam edeceğini, bunun bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Güler, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması ve vergi kayıplarının azaltılması noktasında çok ciddi bir emek sarf ettiklerini ifade ederek, "Bu teklifimiz bunu içeriyor. İnşallah önümüzde dönemlerde de bu kapsamda yapısal manada ihtiyaç duyulan tüm düzenlemeleri hayata geçirme adına çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Başkasına ait İBAN ya da POS cihazı kullananlar

Abdullah Güler, başkasına ait IBAN ya da POS cihazı kullanımı konusunda ne tür bir ceza getirileceğine ilişkin soru üzerine de, "Cezaları caydırıcı bir manada artırıyoruz. Rakamlar çok düşük kalmıştı." dedi.

Çok uluslu şirketlerden alınacak asgari kurumlar vergisinin yüzde kaç olduğuna ilişkin soru üzerine Güler, "Teknik bir tabir ve teknik bir uygulama. Yüzde 15'e tamamlama diyoruz. Bütün dünya örneklerinde küresel şirketlerin merkezleri ve şubeleri dahil olmak üzere faaliyet yürüttükleri alanlarda asgari kurumlar vergisinin yüzde 15'ten aşağı olmaması noktasında bir karar alınmış durumda. Türkiye'de de elbette şirketlerimiz vergiler ödüyorlar. Eğer yüzde 15'in altında kalırsa yüzde 15'e tamamlanması noktasında bir uygulama getiriyoruz. Yurt içi şirketlerimiz için yereldeki şirketlerimiz için de kurumlar vergisine tabi olarak bunların birçok istisna, teşvik ve muafiyetleri var. Onların da istisna, teşvik ve muafiyetlerden yararlandırılması, sonraki aşamada da yüzde 10 vergi ödenmesi hususunda bir düzenlemeyi getiriyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"Seyyanen zam söz konusu değil"

"Emeklilere yapılan zam seyyanen mi, iyileştirme mi?" sorusuna da Güler, "10 bin TL'nin altında emekli maaşı alan emeklilerimizin Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bütçe desteği ile bunların 12 bin 500 TL'ye tamamlanmasıdır. Herhangi bir şekilde seyyanen zam gibi bir durum söz konusu değildir. Biz bütün emeklilerimize bu ay içerisinde enflasyon rakamları noktasında oran neyse, enflasyona ezdirmeme noktasında bu zamları yaptık. Şu anda yansımış durumda." ifadelerini kullandı.

Kök maaşlar değişecek mi?

Kök maaşların değişip değişmediğine ilişkin de Güler, "Hayır değişmiyor. Eski uygulama nasılsa aynı. Eski uygulama 10 bin TL'ye nasıl tamamlanıyorsa şimdi de 12 bin 500 TL'ye tamamlanıyor. Yeni bir şey inşa etmiyoruz. Aynı uygulamayı devam ettiriyoruz." dedi.