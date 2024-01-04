TÜPRAŞ hisse nedir, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş hisse alınır mı, soruları yatırımcıların yoğunlaştığı konuların başında geliyor. TÜPRAŞ, hem Türkiye içindeki pazarında güçlü bir konuma sahiptir hem de ihracat yoluyla uluslararası piyasalarda faaliyet göstermektedir. Tüpraş hisse senedi (TUPRS) fiyatı, 2023 yılının ilk 6 ayında dalgalı bir seyir izleyerek Ocak-Haziran arasında 70,97 TL’den 79,3 TL’ye yükselmiş ve yaklaşık %12 artış kaydetmiştir. İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.

TÜPRAŞ

Türkiye Petrol Rafinerileri veya kısaca TÜPRAŞ, 1983'te Batman, İzmir, İzmit ve Kırıkkale'deki devlete ait 4 petrol rafinerisinin birleştirilmesiyle çatı şirket olarak kurulan ve 2006'da özelleştirilerek Koç Holding'e devredilen anonim şirket. Akaryakıt ürünleri, bitüm, fuel oil, jet yakıtı, gaz yağı, LPG, motor yağı gibi petrol türevlerini üretir. 1983 yılında kurulan Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş (Tüpraş), Türkiye'nin en büyük ve önde gelen rafineri şirketidir

Tüpraş'ın temel faaliyeti ham petrolü rafine ederek çeşitli petrol ürünleri elde etmektir. Bu ürünler arasında benzin, motorin, fuel oil, jet yakıtı, LPG, asfalt ve çeşitli kimyasallar bulunmaktadır. Rafineri tesisleri, Türkiye'nin farklı bölgelerinde, İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman'da bulunmaktadır.

Tüpraş, yıllar içinde yaptığı modernizasyon ve yatırımlarla kapasitesini artırmış ve çevre dostu teknolojilere yatırım yaparak daha verimli ve çevreci bir üretim süreci izlemiştir. Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamada önemli bir role sahiptir ve ülkenin dışa bağımlılığını azaltmak için stratejik bir öneme sahiptir.

Tüpraş, kaliteli ürünler üretme, çevre duyarlılığı, sağlık ve iş güvenliği konularında öncü bir şirkettir. Ayrıca, uluslararası standartlara uygun çalışmaları ve yüksek üretim kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük ihracatçıları arasında yer almaktadır.

Şirket, Türkiye'nin petrol rafineri sektöründe lider konumunu korumak için yatırımlarını sürdürmektedir.

TÜPRAŞ hisse

Tüpraş hisse senedi (TUPRS) fiyatı, 2023 yılının ilk 6 ayında dalgalı bir seyir izleyerek Ocak-Haziran arasında 70,97 TL’den 79,3 TL’ye yükselmiş ve yaklaşık %12 artış kaydetmiştir.

Tüpraş hisse senedinin 2023 Mayıs itibarıyla yeniden yükseliş trendi içine girdiği görülmektedir. Mayıs-Haziran arasındaki fiyat hareketi 65,35 TL’den 79,3 TL’ye yükseliş şeklimde olmuş ve %21’lik bir artış görmüştür.

TÜPRAŞ, hem Türkiye içindeki pazarında güçlü bir konuma sahiptir hem de ihracat yoluyla uluslararası piyasalarda faaliyet göstermektedir. Şirketin yüksek üretim kapasitesi, teknolojik altyapısı ve uzman kadrosu, enerji sektöründeki dinamiklere uyum sağlamasını ve rekabetçi bir konumda kalmasını sağlamaktadır. Bu özellikler sayesinde Tüpraş hisse senedi de geçtiğimiz yıllarda yatırımcılarına kazandırmıştır.