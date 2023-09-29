'Türk-Alman dostluğunun geliştirilmesi için Avrupa'da yeni fırsatlar var'

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği himayesinde, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) iş birliği ile İstanbul Ekonomi Zirvesi kapsamında Berlin'de düzenlenen zirvede "Avrupalı şirketler için Türkiye'deki yatırım fırsatları" ele alındı.

Şen, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ile Almanya'nın iyi ekonomik ilişkilere sahip olduğunu ifade ederek, "İhracatta birinci, ithalatta ise üçüncü sırada yer alan Almanya ile dış ticaret hacmimiz 2022 yılında 50 milyar avronun üzerinde seyretmiştir." dedi.

Önce COVID-19 pandemisi nedeniyle tedarik zincirlerinde aksaklıklar yaşandığını ve ardından Avrupa'nın ortasında bir savaş çıktığını vurgulayan Şen, pandemi ve kriz kaynaklı arz ve talep sorunlarına çözüm bulmanın büyük önem kazandığını vurguladı.

Şen, "Küresel tedarik darboğazları, Türkiye'yi dünya pazarları arasında ekonomik ve enerji köprüsü olarak Alman ve uluslararası ithalatçılar ve ihracatçılar için aranan bir merkez yoluna soktu." ifadesini kullandı.

Son zamanlarda şirketlerin "friendshoring (ticareti ve yatırımı dost ile yap)" ve "nearshoring (tedarikini ve yatırımını yakın coğrafyadan yap)" seçeneklerini giderek daha fazla değerlendirmeye başladığını ifade eden Şen, Türkiye'nin küresel ekonomideki değişikliklere hızlı tepki verme kabiliyetine sahip olması ve ülkenin daha kısa teslimat süreleri sunması nedeniyle Almanya ile yeni iş birliği fırsatlarının ortaya çıktığını kaydetti.

Şen, COVID-19'un son döneminde Berlin'e büyükelçi olarak atandığını hatırlatarak, o dönemde Almanya'da, Uzak Doğu'daki tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle öksürük şurubu gibi ilaç tedariki konusunda sorunlar yaşandığını anlattı.

Türk sanayisinin Avrupa standartlarında ürün üretebildiğini, Türkiye'nin aynı zamanda Avrupa'nın güvenliğine katkıda bulunduğunu belirten Şen, Türkiye'nin yüzyıllardır Avrupa'nın bir parçası olduğunu söyledi. Şen, "AB'nin en önemli ortaklarından biriyiz. AB üyeliğini hedefliyoruz ve bunu takip ediyoruz." dedi.

AB ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin bir gereklilik haline geldiğini vurgulayan Şen, "Mevcut anlaşma artık günümüz dünyasının ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Anlaşmanın güncellenmesi karşılıklı yarar sağlayacak ve Türkiye ile AB arasındaki ekonomik entegrasyona da katkıda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

"Vize serbestisinde kolaylıklar bekliyoruz"

Ahmet Başar Şen, Türk vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarının Almanya ile Türkiye ilişkilerine engel olduğunu belirterek, "İş insanlarının fuara katılması, konferanslara katılmasında vize meselesi engel hale gelmiştir. Türk girişimcileri iş bağlantıları kurmak ve sürdürmek üzere AB'ye engelsiz bir şekilde girebilmelidir. Vize serbestisinde kolaylıklar bekliyoruz." dedi.

Almanya'da Türkiye kökenli nüfusun artık işçi olmaktan çıkıp girişimci olarak son 10 yılda büyük başarılara imza attığını vurgulayan Şen, "Sadece Almanya'nın Türkiye'de yaptığı yatırımlar değil, Almanya'da Türk nüfusunun yapmış olduğu yatırımlar da bizim ekonomik ve ticari ilişkilerimize çok ciddi katkılarda bulunan bir unsur haline geldi." ifadesini kullandı.

Almanya'da Türkiye kökenli nüfusun ülkede yerleşik hale geldiğini aktaran Şen, "Almanya-Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilere güvenli bakmamız için çok önemli sütun var; o da Almanya Türk toplumu." dedi.

Almanya'nın, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde her zaman belirleyici bir rol oynadığını vurgulayan Şen, "Bu günümüzde de böyledir. Almanya, Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesindeki yapıcı rolünü sürdürmelidir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine de büyük önem verdiğini vurgulayan Şen, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin tedarik yollarının ve kaynaklarının çeşitlendirilmesini öngören çok yönlü yapısı, Türkiye'ye kendisini bir enerji merkezi olarak konumlandırma fırsatı vermektedir. Bu çabalar Türkiye'nin; küresel ölçekte enerji projelerinde önde gelen bir oyuncu haline gelmesini sağlamıştır. Bugünkü toplantının ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimiz için yeni yollar açmasını ve bu ilişkileri daha da güçlendirmesini temenni ediyorum.”

Eski Almanya Ekonomi ve Enerji Bakan Müsteşarı ve Hıristiyan Demokrat Birlik Parti Milletvekili (CDU) Thomas Bareiss de Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bir üst seviyeye çıkarılması için yeni ivmelere ihtiyaç olduğunu belirterek, Türk-Alman dostluğunun geliştirilmesi için Avrupa'da yeni fırsatlar olduğunu söyledi.

İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer ise İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin Türkiye'de 7 yıldır yapıldığını belirterek, zirvenin ilk kez yurt dışında gerçekleştirildiğini bildirdi.

Türkiye'nin en büyük ticaret ortağının Almanya olması nedeniyle zirvenin Berlin'de yapıldığını aktaran Değer, amaçlarının Türk-Alman iş ortaklığını daha ileri seviyeye taşımak olduğunu vurguladı.