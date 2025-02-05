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Türk demir çelik devi İsdemir saat ücretli statüsünde işe alım yapacak

Türkiye'nin önde gelen demir-çelik üreticilerinden İsdemir işe alım yapacağını duyurdu. Alınacak personel saat ücretli statüsünde çalışacak. Başvurular 10 Şubat’ta başlıyor.

Haber Merkezi
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Türk demir çelik devi İsdemir saat ücretli statüsünde işe alım yapacak
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Türk demir çelik devlerinden İsdemir, büyüme stratejisi ve işletmelerinin ihtiyaçları doğrultusunda saat ücretli statüsünde görev yapmak üzere işe alım yapacağını duyurdu.

Başvurular 10 Şubat'ta başlıyor 

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İsdemir'de işbaşı yapmak isteyen adaylar, 10-21 Şubat arasında hafta içi her gün saat 08.00'den 16.00'ya kadar İsdemir Cumhuriyet Kapı'dan giriş yaparak Kapalı Spor Salonu'nda başvurularını gerçekleştirebilecek.

 Adaylarda aranan şartlar belli oldu

Adaylarda, meslek liselerinin elektrik-elektronik-enerji, endüstriyel otomasyon, makine teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi ve veya meslek yüksekokullarının elektrik-elektronik-enerji, endüstriyel otomasyon, makine teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi, alanlarından mezun olma şartları aranacak.

Başvuru tarihi itibarıyla 18-30 yaş aralığında olmaları (11.02.1994 ve sonrası, 9.02.2007 ve öncesi doğmuş olan) gereken adaylarda, tercihen askerlik görevini tamamlamış olma, sağlık muayenesinde çok tehlikeli iş sınıflarında çalışabilmeye uygun olma ve görevlerini yapmaya engel olabilecek herhangi bir bedensel veya ruhsal rahatsızlığı bulunmama şartları da aranacak.

 Başvuru süreci çevrim içi olarak devam edecek

Adayların kimlik belgeleriyle yapacağı fiziksel başvuruların yanı sıra eş ve kardeşler dahil birinci derece yakınlarının nüfus kayıt örneğiyle birlikte yapacağı başvurular da geçerli sayılacak. Fiziksel başvuru esnasında adaylara gönderilecek olan link üzerinden başvuru süreci çevrim içi olarak devam edecek.

 Yıl boyunca işe alımlar sürecek

Sınav ve değerlendirmelerin ardından başarılı adaylar arasından işe alımları gerçekleştirecek olan İsdemir, saat ücretli statüsünde yer alan tüm pozisyonlar için yıl boyunca işe alımlarını sürdürecek.

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