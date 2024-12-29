Türk Eximbank, Kuveyt Türk ile "Alacak Sigortası" hizmeti başlattı

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank ihracatçıların alacaklarını güvence altına alan "alacak sigortası" hizmetinin yaygınlığını ve sigortalanmış alacakların bankacılık sektöründe teminat olarak kullanımını artırmak amacıyla başlattığı acentelik açılımının ilk uygulamasını yenilikçi ürün ve hizmetleriyle öne çıkan Kuveyt Türk ile hayata geçirdi.

Bu hizmetle ihracatçılar, yurt içi ve yurt dışı satışlarından doğan alacaklarını ticari ve politik risklere karşı Eximbank güvencesi altına alarak küresel pazarlarda güvenle büyüme imkanı bulacak.

Türk Eximbank'ın kısa vadeli alacak sigortası hizmeti, Kuveyt Türk aracılığıyla ihracatçıların, yurt dışı satışlardan doğan alacaklar ticari ve politik risklere karşı güvence altına alırken, aynı zamanda İhracatçılar, alacak sigortası sayesinde güvenle yeni pazarlara açılabiliyor.

Sigorta hizmetiyle, vadeli satış imkanı, ihracatçıların uluslararası rekabet avantajını artırırken, sigorta poliçesi teminat olarak kullanılarak ihracat kredisi erişimi kolaylaşıyor.

"Bankacılık sektöründe yaygınlaştırmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Türk Eximbank olarak, ihracatçıların büyüme yolculuğunda her zaman yanlarında yer aldıklarını ve onları güçlendirecek adımlarla Türkiye'nin ihracat odaklı büyüme hedefine katkıda bulunmaya devam ettiklerini belirtti.

Güney, "Kuveyt Türk ile hayata geçirdiğimiz bu işbirliği, ihracatçılarımızın alacaklarını güvence altına alan 'alacak sigortası' ürünümüzün, bankalar aracılığıyla müşterilere sunulmasını mümkün kılan önemli bir açılım olacaktır. Bu işbirliğiyle başlattığımız 'Alacak Sigortası' acentelik hizmetini bankacılık sektöründe yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Eximbank'ın bankacılık sektörüyle kurduğu bu yakın işbirliğinin, ihracatçılarımızın güvenle farklı pazar ve alıcılara açılarak ihracatlarını artırmalarına büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Kuveyt Türk'le birlikte attığımız bu ilk adımın tüm ihracatçılarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

“İhracatçılarımızın büyümelerine destek oluyoruz”

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan da, Kuveyt Türk olarak ülkenin ihracatının gelişmesi için bugüne kadar pek çok işbirliğine imza attıklarını kaydetti.

Türk Eximbank ile gerçekleştirdikleri işbirliğinin, ihracatçıların alacaklarını güvence altına alarak uluslararası pazarlarda daha cesur ve güçlü adımlar atmalarını sağlayacağını vurgulayan Uyan, "Alacak sigortası hizmetine aracılık ederek, ihracatçı müşterilerimizin finansmana erişimini kolaylaştıracak, aynı zamanda alacak kalitesini artırarak ticaretlerini güvenli bir şekilde sürdürmelerine katkıda bulunacağız. Kuveyt Türk olarak, dış ticarette sektöre öncülük eden çözümlerimizle ülkemizin ihracat rakamlarına destek olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.