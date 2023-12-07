TÜRK-İŞ Başkanı rakam ve oranı işaret etti: Teklif edilirse masadan kalkarız

2024 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. İşçi ve işveren kesimini yakından ilgilendiren asgari ücret zammıyla birlikte, yeni yılda geçerli ücret belli olacak. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesi kritik açıklamalarda bulundu.

Habertürk'e konuşan Atalay, komisyonda 2 kadın, 2 erkek asgari ücretli işçinin yer alacağını, işçilerin nasıl geçinemediklerini, hükümet ve işveren temsilcilerine masada anlatacaklarını vurguladı.

"O zaman masadan kalkarız"

14 bin TL civarında hesaplanan açlık sınırıyla hükümetin gelmesi halinde ne yapacaklarını sorduğumda Başkan Atalay, “O zaman masadan kalkarız. Öyle şey olmaz” dedi.

Bazı hükümet yetkililerinin ifade ettiği ve yüzde 25 artışa tekabül eden 14 bin 250 TL gibi bir ücreti de asla kabul etmeyeceklerini söyleyen Atalay, “Bizim rakam telaffuz etmemiz doğru değil. Ne vereceklerini görelim; ondan sonra tavrımızı belirleriz. Teklifi Başkanlar Kurulu’na getirip orada kararımızı veririz” dedi.

Başkan Atalay, asgari ücrete bir yıl artış yapılmayacağı göz önüne alındığında, yılsonuna kadar geçimi sağlayacak bir artış yapılması gerektiğini söyledi.