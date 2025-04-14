Türk kimya devi iflas yolunda! Konkordato başvurusu yaptı

Şirketlerden konkordato ve iflas haberleri gelmeye devam ediyor. İzmir merkezli kimya devi iflas bayrağını çekti.

Kimya devi konkordato başvurusu yaptı

Tıbbi malzeme üretiminde hizmet veren Türklab Tıbbi Malzemeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ardından Türkiye'nin önemli sülfür üreticilerinden kimya firması Brimstone Kimya hakkında da geçici mühlet kararı verildi.

3 kişilik konkordato komiser heyeti atandı

Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi, Brimstone Kimya hakkında geçici mühlet kararı alırken, şirketin mali tablolarını incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi.

Oluşturulan heyette yeminli mali müşavir bağımsız denetçi Hakan Şarap, kimya yüksek mühendisi Şenay Çağıran ve Dr. Murat Şahin’in geçici olarak görevlendirildi.

Şirketin konkordato talebi yayımlandı

Firmanın konkordato talebinde şu ifadelere yer verildi:

Talep edenler EFE MÜNİP NURDOĞDU ve BRIMSTONE KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından açılan konkordato talebi nedeniyle;

Mahkememizin 09/04/2025 tarihli ara kararı gereğince; 7101 sayılı Kanunun 15.maddesi ile değişik 2004 sayılı Kanunun 287/1 maddesi gereğince İİK'nun 286.maddesinde belirtilen belgelerin talep edenler yönünden mevcut olduğu tespit edildiğinden,

Aliağa Ticaret Sicil Müdürlüğünün 5856 sicil numarasında kayıtlı "BRIMSTONE KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" ve "EFE MÜNİP NURDOĞDU(T.C.NO:56626558272)" haklarında 24/03/2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmiş olup,

Talep edene yeminli mali müşavir bağımsız denetçi HAKAN ŞARAP, kimya yüksek mühendisi ŞENAY ÇAĞIRAN ve hukukçu Dr. MURAT ŞAHİN'in geçici konkordato komiserleri olarak görevlendirilmelerine karar verilmiştir.

Alacaklıların, işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri 7101 sayılı Kanunun 16.maddesi ile değişik 2004 sayılı Kanunun 288/2 maddesi gereğince ilan olunur.