Türk savunma sanayiinden 6 milyar dolarlık ihracat hedefi

Türk savunma sanayiinin 2023 yılı hedefleri, Teknopark İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. 2023 hedeflerine ilişkin video gösteriminde veriler bilgide, 2023'te savunma sanayiinin hedefleri arasında şunlar yer alıyor: “Havacılık ve uzayda, Milli Muharip Uçağımızı hangardan çıkarıp tüm dünyaya göstereceğiz. Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET ilk uçuşunu yapacak. Muharip İnsansız Savaş Uçağımız Bayraktar KIZILELMA'nın çeşitli uçuş manevra testleri ve mühimmat entegrasyonları gerçekleştirilecek. ÖZGÜR Projemiz kapsamında aviyonik modernizasyonu tamamlanacak ilk F-16'ları teslim edeceğiz. Özgün Helikopterimiz GÖKBEY'in ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığı'na gerçekleştireceğiz. ANADOLU gemisine konuşlandıracağımız Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu yapacak. 6'ncı ve son P-72 Deniz Karakol Uçağı teslimatıyla Meltem-3 projesi tamamlanacak. Milli ve yerli üretim LNA modülüne uzayda tarihçe kazandırılıp gemilerin konum ve rota bilgilerinin elde edilmesini sağlayacak KILIÇSAT Küp Uydu uzaya fırlatılacak. İMECE Yer Gözlem Uydusu uzaya fırlatılacak.

Deniz projelerinde, en büyük askeri gemimiz olacak Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemimiz ANADOLU'yu kullanıma sunacağız. Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi (DİMDEG) DERYA'yı teslim edeceğiz. İ Sınfı fırkateynlerimizin ilki İSTANBUL'u hizmete alacağız. Yeni tip denizaltılarımızın ilki olan PİRİ REİS hizmete alınacak. Kara araçları projelerinde, Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA'nın ilk teslimatını gerçekleştireceğiz. Yerli Motorlu Vuran, 8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araçlar ve Amazon zırhlı araçlarının ilk teslimatlarını yapacağız. Yurt dışı ihracat lisansına tabi bazı alt sistemlerin yerlileştirilmesinin ardından ilk ALTAY tankının üretimini tamamlayacağız."

Birçok hedef paylaşıldı

2023'e ilişkin diğer alanlardaki hedefler ise şöyle: “Hava savunma, silah, füze ve mühimmat alanında uzun menzilli hava savunma ve füze sistemimiz SİPER'i hizmete vereceğiz. BOZDOĞAN Görüş İçi ve GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Füzelerimizin ilk teslimatlarını yapacağız. GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi'ni gemilerimize entegre etmeye başlayacağız. KARAOK füzeleri ilk kez envantere girecek. ŞİMŞEK Hedef Uçağı seyir füzesi konfigürasyonuyla ilk kez teslim edilecek. Denizaltı Torpidomuz AKYA'nın seri üretimine başlanacak.

Elektronik sistemlerde, AESA Burun Radarı ilk kez AKINCI TİHA'da kullanılacak ve ilk defa F-16'larımıza entegresyonuna başlayacağız. F-16'larımız yerli-milli Elektronik Harp Podu ve Elektronik Destek Podu entegre edilerek görevlerini icra edecek. Erken İhbar Radar Sistemi ERALP'in ilk teslimatları yapılacak. MERT Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemleri ilk kez kullanıma sunulacak. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi kapsamında bütün kurulumlar tamamlanacak.

AR-GE, sanayileşme ve destek faaliyetleri kapsamında yakıt pili teknolojileri OTAĞ faaliyetleri başlatılacak. Milimetre dalga/Terahertz Bandında Haberleşme AR-GE Projesi başlatılacak. Kızılötesi/Görünür Dalgaboyunda Algılama Teknolojileri'ne yönelik OTAĞ faaliyetleri başlatılacak. Dökülebilir Duyarsız Patlayıcı Geliştirilmesi teknolojilerine yönelik AR-GE projesi başlatılacak. Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programımız kapsamında, firmalarımıza sağlamış olduğumuz kredi tahsislerine devam edilecek.

TEKNOFEST, ROBOİK, Siber Güvenlik Yarışmaları'yla gençlerimize ve yeni girişimcilerimize destekler devam edecek. İstanbul'da düzenlenecek IDEF Fuarı ve dünyanın çeşitli yerlerindeki 6 uluslararası savunma sanayi fuarına katılım sağlanacak. Anadolu'nun savunma sanayi potansiyelini yerinde görmek ve yeni yatırım alanları oluşturmak için il buluşmaları programlarımıza devam edeceğiz."

Sektörde 2 bine yakın firma bulunuyor

Toplantında konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayiinin bugün “güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı” haline geldiğini söyledi. Sektörde bugün 2 bine yakın firma olduğunu bildiren Demir, "Ülkemize ekonomik ve katma değer anlamında en büyük katkıyı oluşturan bir ekosistem bu. Bu kapsamda yürütülen 750'yi aşkın projemiz var. Bu faaliyetlerin sonucunda 10 milyar doların çok üstünde bir ciroya erişmiş durumdayız. 2022 yılında 4,4 milyar dolar ihracat yapmış bulunuyoruz. Yerli ve milli ürünler, güvenlik güçlerimizin yurt içi ve yurt dışındaki harekatlarında başarıyla kullanılırken, dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılama yönünde önemli faaliyetlerde bulunuyoruz. Ürünlerimizin gördüğü ilgi ve sahadaki başarıları da önümüzdeki yıllarda bu ihracat faaliyetlerimizin, dost ve kardeş ülkeleri destekleme faaliyetlerimizin çok daha ileri boyutlara gideceğini bize gösteriyor." diye konuştu.

"Kritik hiçbir ürün ve teknolojide dışa bağımlılığı kabul etmiyoruz"

İsmail Demir, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Savunma sanayiine uygulanan ambargolarla ilgili soru üzerine Demir, "Ambargolar devam edecektir, yumuşama olan yerler var ama bu bizim gerçekten ilgilenmediğimiz bir konu. Bize vermek için yalvarsalar dahi kritik ve stratejik hiçbir ürün ve teknolojide dışa bağımlılığı kabul etmiyoruz. Dersimizi aldık, durmadan yola devam edeceğiz. Bu konuda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Demir, savunma sanayiinin ihracat büyüklüğüyle ilgili soruya, "2022 ihracat rakamlarını beklediğimiz ölçüde yakaladık ve aştık. 2023 için 6 milyar doları gözümüze kestiriyoruz, çok daha üstü de olabilir." karşılığını verdi.

Dost ve kardeş ülkelerin savunma sanayii projelerine çeşitli seviyede ortak olarak katılmaları konusunda da kapılarının açık olduğunu vurgulayan Demir, sözlerini şöyle tamamladı: "Milli Muharip Uçak ile ilgili dost ve kardeş ülkelere davetimiz var. Endonezya, Pakistan, Malezya, Azerbaycan bu ülkeler arasında sayılabilir. Eğer talep olursa ki çeşitli seviyede bu konuyu kendilerine açtık. Bu ortaklığın her taraf için faydalı olacağını düşünüyoruz."