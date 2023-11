Türk teknoloji girişimleri Lizbon'da yabancı yatırımcılarla buluştu

Takip Et

İstanbul Kalkınma Ajansından (İSTKA) yapılan açıklamaya göre, dünyanın en önemli girişimcilik etkinlikleri arasında yer alan Web Summit, Slush, CES ve Web Summit Qatar'a Türk teknoloji girişimlerinin ortak katılımı, bu yıl ilk kez Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan 5 Kalkınma Ajansının işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

İSTKA, Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA), Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) işbirliğiyle global pazarlara açılmayı hedefleyen 100'ü aşkın Türk teknoloji girişimi, Lizbon, Helsinki, Las Vegas ve Doha'da düzenlenecek global etkinliklere götürülüyor.

Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı kapsamında 13-16 Kasım'da Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen Web Summit 2023'e katılmaya hak kazanan Türk teknoloji girişimleri yatırımcıların karşısına çıktı.

160'tan fazla ülkeden 70 binin üzerinde katılımcı, 900'den fazla yatırımcı, 2 bin 600'ün üzerinde girişim, 800 konuşmacı ve 2 binin üzerinde medya mensubunu bir araya getiren etkinlikte, 24 Türk teknoloji girişimi yer alıyor.

Ücretsiz stant imkanı sunulan Türk girişimciler, yapay zeka, robotik, yenilenebilir enerji, dijital sağlık, oyun teknolojileri, otomotiv sektörü, 3D yazıcı teknolojileri, yazılım, kozmetik teknolojileri, lojistik gibi birçok alanda teknoloji ürünlerini tanıtmaya başladı.

Dört gün sürecek Web Summit 2023'te Türk teknoloji girişimleri, yabancı yatırımcılarla bir araya gelme, gelecekteki iş ortakları ile tanışma ve potansiyel müşteri edinme fırsatı yakalayacak. ​​​​​​​

Web Summit 2023'te yer alacak Türk teknoloji girişimleri

"Abrakadabra Game Technologies Inc, Adlema Makina Teknolojileri, Advoard Robotik Arge Yazılım ve Sanayi AŞ, Argus Teknoloji AŞ, B2Metrik Yazılım ve Bilişim AŞ, Car4Future Technologies, Co Print, GlaucoT Teknoloji AŞ, Iwrobotx Yazılım AŞ, Lugath, Maestrohub Yazılım Anonim Şirketi, Medialyzer Medya Teknolojileri AŞ, Mindway, Missafir, Novus Technologies Inc, Ottobo Robotik ve Yapay Zeka Teknolojileri AŞ, Oxodes Bilişim Teknoloji AŞ, Pulpolabs Bilişim Anonim Şirketi, Radaar, SciMatic, Shopiverse Teknoloji ve Yazılım AŞ, Skann Teknoloji AŞ, Tourist Mobil Yazılım Anonim Şirketi ve Werover."

Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı kapsamında başarılı olan girişimciler, 30 Kasım-1 Aralık'ta Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilecek Slush etkinliğine, 9-12 Ocak 2024'te ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı Consumer Electronics Show (CES) Fuarı'na ve 26-29 Şubat 2024'te Katar'ın Doha kentinde ilk defa düzenlenecek Web Summit Qatar'a katılım sağlayacak.

Startuplara her etkinlik için farklı kapsamlarda destek verilecek.