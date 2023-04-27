Türk Traktör'den 1,4 milyar TL’lik net kâr

Türk Traktör, 2023 yılının ilk çeyreğine ait bilançosunu paylaştı. Şirket, 2023 yılının ilk çeyreğinde 1,4 milyar TL net kâr elde etti. Böylece şirketin 3 aylık net dönem kârı çeyreklik yüzde 14,9, yıllık bazda yüzde 193 arttı.

Şirketin FAVÖK’ü ilk çeyrekte, 1,4 milyar TL’lik piyasa beklentisinin üzerinde 1,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. İlk çeyrek finansalları ile birlikte şirketin 3 aylık FAVÖK marjı yüzde 19,1, net kâr marjı yüzde 14,7 ve brüt kâr marjı yüzde 23,3 olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde yüzde 15,9 seviyesindeydi.

Şirketin cirosu ise 2023 yılının ilk üç ayında 9 milyar TL’lik beklentinin üzerinde, 9,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken yılık bazda artış yüzde 139’a işaret etti.

Yurt içi üretimde Türk Traktör’ün payı gerilerken ihracat adedi sınırlı arttı

Şirket yılın ilk 3 ayında gerçekleştirdiği 9,5 milyar TL’lik cironun 6,9 milyar TL’si yerli traktör satışından geldi. Türkiye’de ilk çeyrekte üretilen 24 bin 14 adet traktörün 13 bin 625’i Türk Traktör tarafından üretildi. Böylece yılın ilk 3 ayında toplam traktör üretiminin yüzde 57’si şirket tarafından yapıldı. Ancak 2022’nin aynı döneminde bu oran yüzde 61’di.

İlk çeyrekte Türkiye’nin 6 bin 50 adetlik traktör ihracatının yüzde 83’üne karşılık gelen 5 bin 58’i ise Türk Traktör tarafından sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 82’ydi.

Şirketin traktör pazarındaki pazar payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 55,4 olurken yılın ilk çeyreğinde yüzde 47’ye geriledi.

Türk Traktör, 2023 yılında Türkiye traktör pazar büyüklüğünün 59 bin-65 bin arasında olmasını bekliyor. Geçtiğimiz yılın tamamında pazar büyüklüğü 66.942 adet traktör satışı olmuştu. İç piyasa traktör satışlarının bu yıl 28 bin-32 bin arasında olması beklenirken yatırım harcamalarının 1-1,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşeceği de beklentiler arasında bulunuyor.