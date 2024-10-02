Türkiye altın stokluyor! Peki rezervleri kaç tona ulaştı?

Ülkelerin rezervleri bir ülkenin ekonomik istikrarı için kritik öneme sahiptir. Özellikle finansal belirsizlikler sırasında güvenilir bir değer deposu görevi gören rezervler, küresel ekonomik uygulamaların başında geliyor.

Gerilimler ve belirsizlikler altına talebi artırıyor

Pandemi, Rusya Ukrayna Savaşı derken şimdi de dünya İsrail Filistin çatışmalarında gidişat ile ilgili büyük bir belirsizlik yaşıyor. Pek çok ülke altın rezervlerinin büyük bir çoğunluğunu elinde tutarken ekonomik belirsizlikler altın rezervlerine olan talebi de artırıyor.

Ülkeler rezerv parası dolardan uzaklaşıyor

Küresel Merkez bankaları bu süreçte en çok altını güvenli liman varlığı olarak tercih ediyor. Altın rezervleri, bir ülkenin kredibilitesini ve genel ekonomik durumunu şekillendirmede önemli bir rol oynamaya devam ederken, Rusya ve Çin gibi ülkeler rezerv parası olarak görülen dolardan uzaklaşmaya çalışıyor.

Altın alımlarında Rusya, Çin ve Türkiye önde

Merkez bankaları ayrıca güvenlik, likidite ve getiri özellikleri nedeniyle rezervlerinde en çok altın tercih ediyor ve kasalarında tutuyor.

Özellikle Rusya ve Çin Merkez Bankaları, rezervlerini dolardan uzaklaştırmaya çalışırken son dönemde en çok altın satın aldılar.

Rusya'nın rezervleri 2013'te 1.035 tondan 2023'te 2.333'e çıktı. Çin'in rezervleri ise 2023'te 1.054 tondan 2.235'e çıktı.

Türkiye altın alımında 3. sırada

2013-2023 yılları arasında rezerv miktarına bakıldığında Türkiye, Rusya ve Çin’den sonra Türkiye en çok altın alan ülkeler sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi.

Merkez bankalarının altın alımı sıralamasında üçüncü sırada yer alan Türkiye ise, 2013 yılında 116 ton olan rezervlerini 2023 yılında 540 tona çıkardı. 10 yıllık altın rezervi değişimi 424 ton oldu.

Dünyada en yüksek altın rezervi ABD’de

Amerika Birleşik Devletleri, 8.133 tonluk rezerviyle en yüksek genel altın rezervine sahip ülke olmaya devam ediyor . Ülkenin rezervlerinin yarısı, Kentucky'deki bir Amerika Birleşik Devletleri Ordusu tesisi olan Fort Knox olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri Külçe Deposu'nda saklanıyor. İkinci sırada 3 bin 351 tonla Almanya yer alırken, onu 2 bin 452 tonla İtalya takip ediyor.