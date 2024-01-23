Türkiye ile BAE, yeni projelerle enerji alanında işbirliğini güçlendirecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı ve ADQ CEO'su Mohamed Hassan Alsuwaidi ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Bayraktar, geçen yıl iki ülke arasında imzalanan enerji anlaşmalarının somutlaştırılmasına yönelik izlenecek yol haritasının ele alındığını söyledi.

Bayraktar, "Enerji alanında yeni projelerle ilişkilerimizi güçlendirecek, birlikte bölgesel iş birliğimizi daha da ileriye taşıyacağız." diye konuştu.