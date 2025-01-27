Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 6 milyar dolarlık anlaşma

Konuya yakın Türk yetkililer, Türkiye'nin Suudi Arabistan ile savaş gemileri, tanklar ve füzeleri kapsayan 6 milyar dolar büyüklüğünde bir savunma anlaşması yapmayı hedeflediğini belirtti.

Yetkililerin verdikleri bilgiye göre, Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin savaş uçağı geliştirme projesine katılımını içerebilecek anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mart ayında Suudi Arabistan'a yapması beklenen ziyaret sırasında nihai hâle gelebilir.

Suudi Arabistan'ı önemli bir pazar

Savunma sanayisini büyütmeye çalışan Türkiye, dünyanın en büyük silah ithalatçılarından biri olan Suudi Arabistan'ı önemli bir pazar olarak görüyor. İki ülke, 2023 yılında Suudi Arabistan'ın Baykar'dan yüksek irtifa insansız hava araçları satın almasını öngören bir anlaşma imzalamıştı.

Şimdiyse Türkiye, Altay ana muharebe tankını ve füze savunma sistemlerini Suudi Arabistan'a satmayı hedefliyor ve körfez krallığının "Kaan" isimli Türk savaş uçağı geliştirme programına ortak olmasını istiyor. Test uçuşu geçen yıl yapılan uçağın operasyonel hâle gelmesinin birkaç yılı bulması bekleniyor.

Yetkililer, projede BAE Systems'ın yer aldığını ve başka ülkelerin de programa çeşitli şekillerde katılabileceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu hafta Suudi Arabistan'ı ziyaret ederek anlaşmayı görüşmesi bekleniyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Suudi hükûmeti ve Türkiye Savunma Bakanlığı sorulara henüz yanıt vermedi.