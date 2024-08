Türkiye Innovation Week, 10 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak

Takip Et

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Türkiye Innovation Week ülkemizin bir gurur markası. 10 yılda 500 bini aşan katılımcımızı Türkiye’nin ve dünyanın yenilik öncüleri ile bir araya getirdik. Dünyanın en saygın organizasyon ödüllerini kazandık” dedi

Türkiye Innovation Week buluşması 10-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek

Türkiye’nin dünyada daha fazla söz sahibi olması için inovasyon ekosistemini geliştirmek ve büyütmek gerektiği bilinciyle yola çıkan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Innovation Week buluşmasının 11’incisini 10-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirecek. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Türkiye Innovation Week 2024 (Türkiye İnovasyon Haftası) her yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile yapılacak.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ev sahipliğinde hayat bulacak 11. Türkiye Innovation Week 2024, bu yıl “Out of the box: Human, Culture, Model” temasıyla gerçekleştirilecek. Her zaman olduğu gibi “cesaret edenleri”, “alışılmışın dışına çıkanları”, “kalıplarına sığmayanları” ve “ezber bozanları” buluşturacak olan Türkiye Innovation Week, tam 11 yıldır büyük bir inanç ve motivasyonla düzenleniyor. Etkinlik, ekonomik kalkınmanın inovasyonla nasıl desteklenebileceğini ve sürdürülebilir başarıya nasıl ulaşılabileceğini tartışmak için kritik bir platform olma özelliğini de sürdürüyor.

“İnovasyonu yaşam biçimi haline getiriyoruz”

Türkiye Innovation Week 2024 hakkında bir açıklama yapan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “TİM olarak cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına taşıma hedefiyle başladık. 2028 yılı için de 375 milyar dolar mal, 200 milyar dolar hizmet ihracatı hedefimiz var. Bu hedefler için daha çok üretmek durumundayız ama sadece üretmemiz yetmiyor. Halen 1,5 dolar civarında olan kilogram birim değerimizi 3 doların üzerine çıkarmalıyız. TİM olarak kilogram birim değerimizi artırmanın yolunun yüksek teknolojiden, Ar-Ge’den, inovasyondan, tasarımdan, sürdürülebilir üretimden ve markalaşmaktan geçtiğini biliyor, bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu kapsamda ihracat ailesi olarak Türkiye’de inovasyon ekosisteminin gelişmesi için çaba sarf ediyoruz. İnovasyonu KOBİ’den en büyük şirkete, öğrenciden bireysel girişimciye kadar tüm paydaşlarıyla bütünsel olarak ele alıyor, pek çok projeyi bir arada yürütüyoruz. İnovaLİG, İnoSuit, İnovaTİM, TİM-TEB Girişim Evlerimiz’le her sektörde ve her ölçekte inovasyonu destekliyoruz. Çabalarımızın başarılı çıktılarını son 10 yılda almayı başardık. Türkiye Küresel İnovasyon Ligi Endeksi’nde 10 yılda 68’inci sıradan 39’uncu sıraya yükseldi. Endeks özelinde eşine az rastlanır bir sıçrama gerçekleştirdik. İnovasyonu yaşam biçimi haline getirme hedefimizde büyük mesafe kat ettik” dedi.

“Bölgemizin en kapsamlı etkinliği”

“11 yıldır düzenlediğimiz Türkiye Innovation Week, alanında ülkemizin ve yakın coğrafyamızın en kapsamlı etkinliği olarak öne çıkıyor” diyen Gültepe, sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye Innovation Week, ülkemizin bir gurur markası. 10 yılda 500 bini aşan katılımcımızı Türkiye’nin ve dünyanın yenilik öncüleri ile bir araya getirdik. Dünyanın en saygın organizasyon ödüllerini kazandık. Bu markayı küresel zemine oturtmak için geçen yıl bir adım daha atarak etkinliğimizi ‘Türkiye Innovation Week’ adıyla düzenlemeye başladık. Bu yıl 11’incisini düzenleyeceğimiz ‘Türkiye Innovation Week’ içinde pek çok yeniliği barındırması açısından çok değerli. İnanıyorum ki bu yıl da programımızı yoğun bir katılımla gerçekleştireceğiz. Bu inançla tüm inovasyon tutkunlarını 10-12 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’ne bekliyoruz!”

Etkinliğin her aşamasında ekosistem tarafından iyi bilinen moderatör ve katılımcıların yer alacağı paneller düzenlenecek. Tüm salonlarda etkinlik boyunca gerçekleştirilecek panellerde Türkiye’den ve dünyadan inovasyon ekosisteminin önemli oyuncularıyla bir araya gelmek, ilham verici konuşmaları dinlemek ve yeni gelişim fırsatlarını keşfetmek mümkün olacak. Türkiye Innovation Week 2024, dünyaca ünlü konuşmacıların yer alacağı panellerin yanı sıra master classlar, inovasyon projeleri-programları, konferanslar, sergiler, atölye çalışmaları, interaktif deneyim alanları, sergi ve enstalasyonlara ev sahipliği yapacak.

Online kayıtlar başladı

10 yılda gerek fiziki gerek online 11 milyona yakın kişiye erişen Türkiye Innovation Week, bu yıl da dünyada ve Türkiye’de fark yaratan inovasyon liderlerini, sektör devlerini, akademisyenleri, öğrencileri bir araya getirecek. www.turkiyeinnovationweek.com adresinden online kayıt yaptırmanın zorunlu olduğu etkinlik ücretsiz ziyaret edilebilecek.