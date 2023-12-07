Türkiye, kombi ve panel radyatörde Avrupa’nın üretim üssü oldu

Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin (DOSİDER) "Sürdürülebilir Isıtma için Yüksek Verim, Güvenli Teknoloji ve Çevreci Gelecek" temasıyla düzenlediği 30. Yıl Buluşması İstanbul'da gerçekleşti. Burada konuşan DOSİDER Başkanı Ekrem Erkut, fosil yakıtlar içinde en çevreci yakıt olan doğal gazın, Türkiye'nin 81 ilinde ve yaklaşık 800 ilçesinde, 20 milyon üzerinde abone, yurt genelinde 72 dağıtım şirketi ile nüfusun yüzde 71'inin faydalandığı bir enerji kaynağı haline geldiğini söyledi.

Sektörde ilk başlarda sadece ithalatçı olan Türkiye'nin, bugün bazı ürün gruplarında Avrupa'nın üretim üssü konumuna ulaştığını belirterek, "Türkiye 2,5 milyonu aşan kombi üretiminde, 15 milyon metretülü aşan panel radyatör imalatında, 2 milyonu aşan doğal gaz sayacı imalatında Avrupa'nın üretim merkezi konumuna ulaştı. İmalatını yapmakta olduğumuz yaklaşık 2,5 milyon kombinin yarısı iç pazarda, diğer yarısı da ihracat pazarlarında değerlendirilmektedir." bilgisini paylaştı.

Dernek üyelerinin çeşitli ürün gruplarından imalatçı ve ihracatçı olarak bulunduğunu aktaran Erkut, DOSİDER üyelerinin yaklaşık 1,2 milyar dolarlık ihracat pazarında faaliyet gösterdiğini ifade etti. Erkut, sektörün yaklaşık 20 bin kişiye direkt istihdam sağladığını, 6 bin üzerinde iş ortağıyla da 200 bin kişinin istihdamına katkı sağladığını aktardı.

“Türkiye, doğal gaz temini esnekliğine ulaştı”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu ise, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir doğal gaz piyasasının oluşması için yatırımların teşvik edilmesi ve bu konuda meslek örgütlerinin katkı sağlamasının önemine dikkat çekti. Bu kapsamda sektörel sorunların çözümü ve sektörün gelişmesi amacıyla çalışmalar yapan, ısıtma sektörünün yüzde 95'ini kapsayan, 30 firmanın çatı kuruluşu olan DOSİDER’in önemli bir misyonu yerine getirdiğini belirten Şatıroğlu, “Yıllık 1,2 milyar dolar ihracatıyla da ülkemizin gurur kaynağı olmuştur." dedi.

Şatıroğlu, yapılan yatırımlarla günlük 447 milyon metreküplük giriş kapasitesine ulaşan Türkiye'nin doğal gaz temini esnekliğine kavuştuğunu kaydetti.

Türkiye'nin yer altı doğal gaz depolama tesislerine dikkati çeken Şatıroğlu, "2028 sonuna kadar doğal gaz depolama hacmimizi 13,4 milyar metreküp ve bu depolardan günlük geri üretim kapasitemizi de 155 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz. Doğal gaz altyapımızı güçlendirme çalışmaları kapsamında 2022 yılında yaklaşık 16 bin kilometre olan doğal gaz iletim ve dağıtım hattı uzunluğumuzu yatırımlarla yaklaşık 213 bin kilometre seviyesine çıkardık." bilgisini paylaştı.

Doğal gazın yaygınlaşmasının karbon ayak izi hedefine ulaşılmasında önemli rol oynadığını dile getiren Şatıroğlu, "Avrupa Birliği'nin uygulamaya aldığı karbon vergisinin sanayicimiz üzerinde önemli maliyet artışları oluşturacağı süreçte, sanayicimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu amaçla doğal gaz kullanan OSB sayısını 197'ye ulaştırdık ve artırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şatıroğlu, doğal gazın şehir merkezleri dahil 804 yerleşim yerine ulaştırıldığına dikkati çekerek, "Sadece 2023 yılı içerisinde 57 yerleşim yerine ulaştırdığımız doğal gaz, 2026 sonu itibarıyla toplam 1023 yerleşim yerine ulaşacak, 2028 sonuna kadar da ülkemizdeki tüm ilçe merkezleri doğal gaza kavuşacak." diye konuştu.

Derin denizlerdeki faaliyetlerini hız kesmeden sürdüren Türkiye'nin, bölgenin en büyük sondaj ve sismik araştırma gemisi filosuna sahip ülkelerinden biri haline geldiğini vurgulayan Şatıroğlu, Karadeniz'deki 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin Türkiye'nin kendi sermayesi, insan gücü ve filosuyla yaptığının altını çizdi.

Şatıroğlu, Türkiye'nin enerji ticaret merkezi olması için gerekli adımların atıldığını, yeni doğal gaz ihracat anlaşmaları ile de bölgesel konumunu artıracaklarını söyledi.