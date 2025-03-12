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Türkiye Petrolleri (TPAO) personel alacak! İŞKUR ilanı yayınlandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı önlisans mezunu 106 personel alacak. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. İşte alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları…

Haber Merkezi
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Türkiye Petrolleri (TPAO) personel alacak! İŞKUR ilanı yayınlandı
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Adıyaman Bölge Müdürlüğü’ne 106 Ön Lisans mezunu personel alacak. 

İlan Kamu İlan sitesinde yayımlandı. İlana göre, 106 ön lisans mezunu için başvurular ise Adıyaman İli düzeyinde Türkiye İş Kurumunun ilgili İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden yapılabilecek.

Personel alımına ilişkin gerekli şartlar www.iskur.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek.

İlanın detayları için tıklayın 

İşte alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları

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