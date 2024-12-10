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Türkiye’de kaç Suriyeli çalışıyor? İşte en fazla yoğunluğun olduğu sektör...

“Türkiye’de kaç Suriyeli çalışıyor?” sorusunun cevabı net olmasa da kayıt dışı ağırlıklı olmak üzere yaklaşık 500 bin Suriyelinin istihdamda olduğu tahmin ediliyor. Suriyeliler, ağırlıklı olarak tekstil, sanayi, inşaat, hizmetler, oto bakım ve tamir, deri ürünleri imali ve gıda sektörlerinde çalışıyor. İşverenler, daha düşük ücretle çalışmayı kabul ettikleri için Suriyeli personeli tercih edebiliyor. Geri dönüşler hızlanırsa, iş gücündeki Suriyeli sayısı da azalacak.

Haber Merkezi
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Türkiye’de kaç Suriyeli çalışıyor? İşte en fazla yoğunluğun olduğu sektör...
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Suriye’de rejimin devrilmesi, Türkiye yeni asgari ücretin de belirleneceği bir döneme denk geldi. Milyonlarca çalışan gözünü asgari ücret görüşmelerine çevirirken, ağırlıklı beklentiler, yüzde 30-35 civarında bir zam yapılacağı yönünde şekilleniyor.

İşverenler ise asgari ücret kadar Suriyeli çalışanların da durumunu takibe aldı. Çünkü geri dönüşlerin başlamasıyla birlikte istihdamdaki Suriyeli çalışanların sayısının da azalabileceği belirtiliyor.

500 bin Suriyeli istihdamda

“Türkiye’de kaç Suriyeli çalışıyor?” sorusunun cevabı ise çok net değil. Resmi verilere göre çalışma izni alan veya mevcut çalışma iznini uzatan Suriyeli sayısı her yıl yaklaşık 100 bin olarak gerçekleşiyor. Ancak kayıt dışı rakamlar da dikkate alındığında yaklaşık 500 bin Suriyelinin istihdamda olduğu tahmin ediliyor.

İş dünyası temkinli

Öte yandan “emek yoğun” sektörlerde faaliyet gösteren iş dünyasının temsilcileri, “Suriyelilerin olmaması halinde çalıştıracak işçi bulamayacaklarını” zaman zaman dile getiriyor. Suriyelilerin daha az beklenti ile çalışması, işverenlerin de bazı tercihlerini onlardan yana kullanmasını beraberinde getiriyor.

Daha düşük ücretlere çalışmayı kabul eden Suriyeliler, işveren cephesinde personel giderlerinin de gerilemesini sağlıyor. Bu sebeple iş dünyasının temsilcileri, asgari ücret kadar Suriyeli çalışanların da durumunu dikkatle takip ediyor.

Hangi sektörlerde çalışıyorlar?

Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından Şubat 2023’te yayımlanan bir araştırmada; Suriyeliler, ağırlıklı olarak tekstil, sanayi, inşaat, hizmetler, oto bakım ve tamir, deri ürünleri imali ve gıda sektörlerinde ve kayıt dışı olarak çalıştıklarını ifade etmişler. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre çalışmada, İstanbul’da tekstil sektöründe yapılan bir saha araştırmasında, Suriyeli işçilerin tamamının sigortasız çalıştığı tespitine de yer verildi.

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