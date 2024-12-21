Türkiye’de Pestisitli limon krizi büyüyor: AB alarm verdi, hepsi gümrükten geri gönderildi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, gıda ve yemlerde yapılan kontroller sırasında tespit edilen sağlığa zararlı maddeleri, Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) portalı üzerinden kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Son paylaşımında, Türkiye’den ihraç edilen tarım ürünlerinde, pestisit kalıntıları ve aflatoksin tespit edildiği gerekçesiyle AB ülkelerinden geri gönderildi.

Mandalina, domates, antep fıstığı ve incir tehlikede

Türkiye’nin ihracatında önemli bir yere sahip olan tarım ürünlerinde mandalina, domates, Antep fıstığı ve incir, yapılan kontrollerde yüksek miktarda pestisit ve aflatoksin tespit edilmesi sebebiyle AB ülkeleri tarafından iade ediliyor. Bu durum, Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatında ciddi riskler yaratıyor.

Limonlarda pestisit alarmı verildi

Habertürk’ün aktardığı bilgilere göre, RASFF sistemine eklenen son bildirimlerden biri Polonya’dan geldi. Türkiye’den ihraç edilen limonlarda, tarım zararlılarıyla mücadelede kullanılan Buprofezin ve Etoksazol maddelerinin yüksek seviyelerde bulunduğu tespit edildi.

Yapılan analizlere göre, limonlarda maksimum 0,01 mg/kg olması gereken pestisit kalıntıları, Buprofezin için 0,041 ± 0,021 mg/kg, Etoksazol için ise 0,043 ± 0,022 mg/kg seviyelerinde bulundu. Bu oranlar, AB’nin belirlediği güvenli limitlerin oldukça üzerinde.

Buprofezin ve Etoksazol nedir?

Pestisit: Tarım ürünlerini zararlılardan korumak için kullanılan kimyasal maddelere verilen genel isimdir. Ancak bu maddeler, insan sağlığı ve çevre üzerinde ciddi riskler oluşturabilir.

Buprofezin: Böcek büyüme düzenleyicisi olarak kullanılan ve nimf ile larvaların deri değişikliğini engelleyerek ölümüne yol açan bir pestisit türüdür. AB’de 2022 yılında yasaklanmıştır.

Etoksazol: Kırmızı örümceklerin yumurta, larva ve nimflerine karşı kullanılan bir pestisittir. Zararlıların dönem değiştirmesini engelleyerek mücadele sağlar.