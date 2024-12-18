Çiftçiler dikkat! ÇKS 2025 kayıtları için son gün yaklaşıyor

ÇKS kayıtlarını yapmayan çiftçiler, 31 Aralık günü mesai bitimine kadar başvurularını yapabilecekler.

Bitkisel üretim yapan ve bu kapsamda tarımsal desteklerden, hibelerden, tarım sigortalarından ve hazine faiz destekli tarımsal kredilerden yararlanmak isteyen üreticilerin ÇKS başvurularını yapmaları gerektiğini hatırlatan Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yazılı bir açıklama yapıldı.

31 Aralık 2024 son gün

2025 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 31 Aralık 2024 tarihi mesai saati bitiminde sona erecektir. Bitkisel üretim yapan ve bu kapsamda tarımsal desteklerden, hibelerden, tarım sigortalarından ve hazine faiz destekli tarımsal kredilerden yararlanmak isteyen üreticilerimizin ÇKS başvurularını yapmaları gerekmektedir. Üreticilerimiz ÇKS başvurularını arazilerinin bulunduğu yerdeki il/ilçe müdürlüklerine giderek veya e-Devlet Kapısı üzerinden de yapabilirler. İlk defa ÇKS'ye kayıt olacak veya daha önceki ÇKS başvurusundaki arazi bilgilerinde değişiklik yapacak üreticilerin il/ilçe gerekmektedir.