Lüks markalar kripto ile ödemeleri kabul etmeyi düşünüyor

Yakın zamana kadar, LVMH saat markaları Hublot ve Tag Heuer'in yanı sıra Kering'in sahip olduğu moda markaları Gucci ve Balenciaga da dahil olmak üzere yalnızca bir avuç lüks marka kripto ödeme tekliflerini denedi.

Geçtiğimiz haftalarda, lüks Fransız mağazası Printemps, Fransa'daki mağazalarında Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimlerini kabul etmek için dünyanın en büyük kripto borsası Binance ve Fransız finansal teknoloji şirketi Lyzi ile işbirliği yaptığını duyurdu ve bunu yapan ilk Avrupa mağazası oldu.

Bitcoin yükselirken gelen bu hamle, katılmaya ilgi gösteren diğer markalar ve perakendeciler tarafından da fark edildi. Binance Fransa Başkanı David Princay, şirketin diğer lüks markalarla da görüşme halinde olduğunu belirterek, "Epeyce telefon geldi. Bu ilgi yarattı" dedi. Lüks çakmak ve kalem üreticisi S.T. Dupont, Reuters'e yaptığı açıklamada, tatilden önce iki Paris mağazasında kripto para ödemelerini kabul etmeyi hedeflediğini söyledi.

Deneyimler alanında, kruvaziyer şirketi Virgin Voyages bu ay Bitcoin’i bir ödeme seçeneği olarak kabul eden ilk ürününü sunmaya başladı.