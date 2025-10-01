Türkiye’deki ilk molekül üretimini ABD’li TSI yapacak

MERVE YİĞİTCAN

ABD merkezli ilaç firması TSI, Türkiye’de ilk kez molekül üretimi için harekete geçti. TSI’ın yöneticisi ve aynı zamanda hissedarı olan Kemal Oğuz Kalafat, faz 2 ve faz 3 çalışmalarına ABD’de geçilen iki molekülün klinik çalışmalarının Türkiye’de yapılacağını, çalışmaların tamamlanmasıyla da üretimin Türkiye’de gerçekleşeceğini kaydetti. Molekül üretiminin ilaç sektöründeki en katma değerli alan olduğunu dile getiren Kalafat, söz konusu moleküllerin üretimine geçildiğinde Türkiye’nin 10 milyar dolarlık kardiyovasküler ve nöroloji pazarından 1,5 milyar dolarlık pay alacağını ifade etti. Yeni yatırıma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kalafat, klinik çalışmalara ve Türkiye’deki ilaç sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’de ilaç pazarının 11-12 milyar dolar civarında olduğunu, dünyadan aldığı payın yüzde 0,5 civarında olduğunu dile getiren Kalafat, aynı zamanda Türkiye’nin 4-5 milyar dolarlık da cari açık verdiğini kaydetti.

2,5-3 yıl içinde üretime geçilebilir

İstanbul merkezli MENE firması ile klinik çalışmaları yürüteceklerini kaydeden Kalafat, Türkiye’nin gerek üretim altyapısı, gerek Avrupa regülasyonlarına bağlı olması, gerekse de başarılı üniversite ve hocalara sahip olması nedeniyle öne çıktığını söyledi. İlaçların üretiminin de Türkiye’de yapılacağını ve buradan 30 ülkeye satışının gerçekleşeceğini ifade eden Kalafat, “Bütün datalar istediğimiz gibi gelirse 2,5 ile 3 yıl içinde buradan ilk ilacımızı piyasaya sürebileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Birçok yabancı fonun gözü bu projede

Birçok fonun bu projeyi ilgiyle takip ettiğini anlatan Kalafat, “Nasıl sonuç alacağımızı merak ediyorlar. Eğer biz başarırsak bunun devamı da gelecektir. Türkiye’de bu anlamda teknik insan kaynağı da gayet iyi” dedi. ABD’li şirketi Türkiye’ye yatırıma nasıl ikna ettiğini de anlatan Kalafat, “Amerika’da FDA izinlerinin gecikmesi, gerek Trump’ın yeni politikaları, gerek de pazardaki belli doygunluk firmaları yeni arayışlara itmeye başladı” ifadelerini kullandı.