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Türkiye'den komşularına yılın ilk çeyreğinde 6,2 milyar dolarlık ihracat

Türkiye, bu yılın ocak-mart döneminde komşuları Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan'a 6 milyar 243 milyon 71 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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Türkiye'den komşularına yılın ilk çeyreğinde 6,2 milyar dolarlık ihracat
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Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğinde yaptığı dış satım 65,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, ocak-mart döneminde komşuları Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan’a 6 milyar 243 milyon 71 bin dolarlık ihracat yaptı.

Söz konusu tutar geçen yılın aynı döneminde 5 milyar 910 milyon 298 bin dolar seviyesindeydi. Böylece söz konusu ülkelere yönelik ihracat, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 arttı.

Bu dönemde en fazla ihracat 2 milyar 563 milyon 861 bin dolarla Irak'a yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 176 milyon 583 bin dolarla Bulgaristan, 910 milyon 145 bin dolarla Yunanistan, 544 milyon 498 bin dolarla İran ve 539 milyon 989 bin dolarla Gürcistan izledi.

Suriye ile iyi ilişkiler ihracat rakamlarına yansıdı

Suriye'de 8 Aralık 2024'te eski rejimin yıkılmasıyla Türkiye'nin ilişkileri yeni boyuta taşınırken ticari ve diplomatik ziyaretlerin artması ve ticaret alanındaki bazı kısıtlamaların kaldırılması gibi adımlar atıldı. Söz konusu gelişmelerin ihracat rakamlarına da yansıdığı görüldü.

Bu ülkeye Türkiye'den geçen yılın ilk çeyreğinde 386 milyon 986 bin dolarlık ihracat yapılırken bu tutar 2025'te yüzde 31,2 artışla 507 milyon 889 bin dolara yükseldi.

Yıllık bazda ihracatın en fazla arttığı ülke Yunanistan oldu

Komşular arasında Suriye'nin ardından 106 bin dolarla Ermenistan geldi. Yıllık bazda ihracatın en fazla arttığı ülke ise yüzde 37,9 ile Yunanistan oldu. Yunanistan'a geçen yılın ilk çeyreğinde 660 milyon 238 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken bu yılın aynı döneminde tutar 910 milyon 145 bin doları buldu.

Türkiye'nin kara sınırları itibarıyla 8 komşusu bulunuyor. Bunlar, İran, Irak, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan, Nahçıvan ve Ermenistan. Nahçıvan'a ait veri olmadığı için hesaplamaya dahil edilmedi.

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