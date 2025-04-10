DASİFED Başkanı Gül: “Vergi yükünün altından kalkmamız mümkün değil”

Eray ŞEN/HATAY

Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’nun iki yıl önceki deprem nedeniyle yapamadığı genel kurulu Antakya Konakları’nda gerçekleşti. 2025 – 2028 dönemi yönetiminin belirlendiği genel kurulda Gülay Gül yeniden DASİFED Başkanı seçildi.

Genel kuruldaki konuşmasında DASİFED’in kurulduğu 2012 yılından bugüne kadar bölgenin ekonomik kalkınmasına için çalışmalar yaptığını ancak dünya genelindeki ekonomik krizler ve savaşların ardından deprem felaketi yaşandığını anlatan Gül, “Kentimiz ve sanayiciler olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Sanayicilerimizin daha çabuk toparlanması ve şehrin kalkınması için krediye ulaşma kolaylığı ve pozitif ayrımcılığın yapılması gerekmektedir” dedi. Depremin üzerinden 2 yıl geçtiğini hatırlatan Gül, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ekonomiye maliyeti 100 milyar doları aşan felaketin yaraları sarılmaya çalışılırken, deprem illerinde uygulanan ‘mücbir sebep hali’ uygulaması sona erdi. Bizlerin mücbir sebep süresinin sona ermesiyle ortaya çıkan vergi yükünün altından kalkmamız mümkün değildir. Ertelenen vergi ve diğer borçlarımız 30 Kasım sonrasında dağ gibi önümüze çıktı. Birçok esnaf ve işletmenin bunu karşılayacak gücü yok. Bölge iş dünyası temsilcileri olarak ortak demeçlerimiz; gerekli ve zorunlu olarak sürenin yeniden kayıtsız şartsız ve kesintisiz uzatılması yönündedir.”

“Şirketlerin nakit dengesini düzeltecek adım atılmalı”

Olağan dönemler için yayınlanmış yasa ve yönetmeliklerin, depreminin yarattığı sıkıntıları gideremeyeceğine dikkat çeken Gül, şöyle devam etti: “Deprem ile birlikte yeni sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlar ve sıkıntılar ortaya çıkmıştır. İhtiyaca dönük yasa ve yönetmeliklerin acilen yayınlanması beklentisindeyiz. Bu kriz ortamında şirketlerimizin bozulan nakit dengesini düzeltecek adımlar mutlaka atılmalıdır. Bu kapsamda sosyal güvenlik primlerinin ve vergilerin bir süreliğine ertelenmesi ya da silinmesi düşünülmelidir. Yüksek enflasyon döneminin bir ürünü olan ve krizle birlikte ağır bir yüke dönüşen peşin vergi uygulaması kaldırılmalıdır. Kamu kurumlarının özel sektöre olan borçları ivedilikle ödenmelidir. Kamu kurumları alacağına farklı, borcuna farklı muamele yapmamalıdır. Akaryakıt üzerindeki ağır vergi yükünden dolayı, bugün yurtiçinde yapılan taşımacılığın maliyeti, okyanus ötesi gemi taşımasının navlun maliyetini geçmiştir. Enerji fiyatları üzerindeki yüksek vergilemeden vazgeçilmelidir. Bankaların içine kapandıkları bu ortamda, reel sektör ile mali sektörü yakınlaştıracak Kredi Garanti Fonu’nun kapasitesi güçlendirilmelidir. Bu arada, bazı bankaların hem rekor karlar açıklayıp hem de krizden ve özellikle depremden dolayı likidite sıkıntısı yaşayan şirketlerimizin üzerine giderek, insafsız kredi faizleri uyguladıklarını, kredi akışlarını kestiklerini, hesaplarını bloke ettiklerini de unutmayacağız.”

Yeni yönetim kurulu belirlendi

Genel kurulda DASİFED’in yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Gülay Gül, Müfit Tennioğlu, Adnan Ağır, Alpaslan Yücel, Hatay Esmergil, Çiğdem Kıral, Ahmet Horoz, Sefer Kaplan, Sami Arıca, Sema Yeşilağaç, Celile Bulgurcu, Zekiye Çankaya ve Ravuda Aslan.