Türkiye'nin risk primi geriledi

19 Mart’ta yurt içinde siyasi gündemdeki hareketlilik Türkiye'nin 5 yıllık kredi riski priminin (CDS) yükselmesine neden olmuştu.

2 Nisan’da ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı gümrük vergileriyle dünya piyasaları da hareketlenirken, risk yükselmiş, korku endeksi de artmıştı. Gelişmekte olan ülkelerle birlikte Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i de yükselişe geçerken, Trump’ın vergileri “bekletme” kararı almasıyla gerileme görüldü.

Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i 40 baz puan düşüşle 337 puana geriledi.

Gümrük vergilerini “erteledi”

Trump, piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası, 56 ülke ve Avrupa Birliği’ne yönelik devreye alacağını açıkladığı vergilere “ara verme” kararı alırken, Çin’e uygulanan vergileri ise artırdı.

75’ten fazla ülkenin küresel ticaret için Beyaz Saray ile iletişime geçtiğini söyleyen Trump, bu ülkelerin “misilleme” yapmadıklarını söyleyerek, “90 günlük bir ara ve bu süre zarfında da hemen geçerli olmak üzere %10’luk önemli ölçüde düşürülmüş bir karşılıklı tarife yetkisi verdim” dedi.