Türkiye'nin risk primi 1,5 yılın zirvesine çıktı

Yeni hafta küresel piyasalarda düşüşlerle başlarken, gelişmekte olan ülke piyasaları da bu düşüşe “negatif” ayrışmayla eşlik ediyor. Borsa İstanbul’da da haftanın ilk işlem gününde sert düşüş görülürken, Türkiye'nin risk primi de yükseldi.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 372 baz puanı görerek Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

19 Mart'ta yurt içinde siyasi gündemdeki olaylarla Türkiye'nin risk priminde yukarı yönlü bir hareket görülerek 300 baz puanın üzerine çıkmıştı. Trump’ın gümrük vergilerini açıklaması sonrasında risk priminde hareketlilik sürdü. Bloomberg verilerine göre, 18 Mart’ta 255 baz puan olan Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i 7 Nisan’da 373 puana yaklaştı.

ABD’nin eski Hazine Bakanı Larry Summers İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana bakıldığında 1987 piyasa çöküşü, 2008 finansal krizi ve Kovid pandemisinden sonra dördüncü en büyük iki günlük kayıpların geçen hafta yaşandığına işaret etti ve “Bu büyüklükte bir düşüş, ileride sorun yaşanabileceğine ve insanların çok dikkatli olması gerektiğine işaret ediyor” dedi.

Pershing Square Kurucusu Bill Ackman X hesabından yaptığı değerlendirmede, “Başkan’ın pazartesi günü bir mola verme ve adil olmayan bir tarife sistemini düzeltmek için zaman kazanma fırsatı var. Alternatif olarak, kendi kendimizin neden olduğu ekonomik bir nükleer kışa doğru gidiyoruz” diye yazdı.