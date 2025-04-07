Piyasalarda 'Trump' türbülansı: Borsa İstanbul'a da yansıdı

ABD Başkanı Donal Trump'ın izlediği korumacı ticaret politikası küresel anlamda belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, bu yönde atılan ve atılacak karşı misilleme adımları risk algısının tarihi şekilde yüksek kalmasına neden oluyor. ABD'nin attığı tarife adımlarına ilk tepkiler gelirken, cuma günü Çin, ABD'nin karşılıklı tarifeler kapsamında ülkeden ithal ürünlere getirdiği yüzde 34'lük gümrük vergisi artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurdu.

Analistler, Trump'ın tarife açıklaması sonrası endekslerdeki düşüşün 2020'den bu yana görülen en yüksek oranlara çıktığına işaret ederek, Çin'in misillemesiyle küresel ticaret savaşlarının şiddetleneceğine dair korkularla piyasada kayıpların derinleştiğini söyledi.

Borsa İstanbul'da sert düşüş

Borsa İstanbul 100 endeksi, yeni haftaya yüzde 2,80 düşüşle 9.117 puandan başladı. 9052 - 9117 bant aralığında hareket eden endeks, saat 10.04 itibarıyla yüzde 3,50 kayıpla 9054 seviyesinden hareket ediyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 3,61 ve holding endeksi yüzde 2,80 değer kaybederken; endeksler şu dakikalarda sırasıyla yüzde 3,74 ve yüzde 3,55 geriliyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyeleri destek, 9.200 ve 9.300 puan direnç konumunda bulunuyor.

Küresel borsalarda satış baskısı derinleşti

ABD ve Avrupa borsalarında vadeli işlemler yüzde 3’ü aşan kayıplar yaşadı.

Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 7,29 düşerek 2023'ten bu yana dip seviyeyi gördü. Güney Kore'nin KOSPI endeksi yüzde 5.24 geriledi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 7,68 geriledi. Endeks, 16 yılın en sert düşüşünü kaydetti.

Piyasalar, Çin'in ABD'nin gümrük vergilerine karşılık yeni destek adımları açıklayıp açıklamayacağini beklerken lokomotif hisseleri izleyen CSI 300 endeksi yüzde 6,31 geriledi.

Avustralya borsasında kayıplar yüzde 10'a ulaştı.

Fed'den faiz indirim beklentileri arttı

Yatırımcılar gümrük vergileri nedeniyle resesyon tehlikesinin arttığını, ABD Merkez Bankası'nı (Fed) mayıstan itibaren faiz indirimine gideceğini fiyatladı.

Piyasa fiyatlamalarına bakıldığında, Fed'in bu yıl 25 baz puan büyüklüğünde beş tane faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Fiyatlamalar gümrük vergilerinden önce, Fed'in yıl sonuna kadar iki faiz indirimine gideceği yönündeydi.