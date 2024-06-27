TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu: Asıl vergi paketi enflasyon düzeltmesi

ANKARA (EKONOMİ)-TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, hazırlıkları sürdürülen vergi paketine yönelik yaptığı değerlendirmede vergi ve cezalarda önemli artış getirecek düzenlemenin kamuoyu tarafından merakla beklendiğini bildirdi.

Bu düzenlemenin yanı sıra enflasyon düzeltmesinin önemli bir vergi paketi niteliği taşıdığını ifade eden Kartaloğlu, yaklaşık 20 yıl aradan sonra tekrar gündeme gelen bu uygulamanın, 2024 yılına ilişkin 2. dönem geçici vergi beyannamelerinin verileceği 17 Ağustos 2024 tarihinde ilk etkisini göstereceğini aktardı.

Henüz realize edilmemiş fiktif gelirleri nedeniyle işletmelerin önemli vergi yüküyle karşı karşıya kalacağını söyleyen Kartaloğlu, özellikle stoklarını ve duran varlıklarını özkaynak yerine borçla yürüten işletmelerin ilave vergi ödemek zorunda kalacaklarını anlattı.

Yüksek enflasyon döneminde enflasyon kaynaklı kârların vergilendirilmesi gerekmekle birlikte, enflasyon düzeltmesinin bu sonucu doğurmadığını dile getiren Kartaloğlu, düzenlemenin yıl içindeki geçici vergi dönemlerinde uygulanmaması yönündeki önerisini tekrarladı.

Kartaloğlu, önerisinin hayata geçirilmesinin, mükelleflerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yeni vergisel uygulamaların hayata geçirilmesi sürecinde, toplumsal gönüllü uyumun artırılmasına katkı sağlayacağının altını çizdi.