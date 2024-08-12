  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TÜSEDAD'tan çiğ süt için dev zam talebi!
Takip Et

TÜSEDAD'tan çiğ süt için dev zam talebi!

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) çiğ sütün tavsiye fiyatına ilişkin yaptığı açıklamada zam talebinde bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TÜSEDAD'tan çiğ süt için dev zam talebi!
Takip Et

TÜSEDAD, Temmuz ayında 1 litre soğutulmuş çiğ süt üretim maliyetinin 17,54 TL/lt olarak hesaplandığını ve buna dayanarak tavsiye fiyatının 21,05 TL/lt olarak açıklanması gerektiğini duyurdu. Dernek, güncel yem, elektrik ve mazot zamlarının üretim maliyetlerini artırdığını belirtti.

TÜSEDAD'a göre özellikle elektrik ve mazot fiyatlarındaki artışlar, çiğ süt üretim maliyetlerinde yüzde 3,2 oranında bir artışa neden oldu. Ayrıca, reforme inek ve düve kesim fiyatlarındaki düşüşler, süt üreticilerinin gelirlerini olumsuz etkiledi.

TÜSEDAD, süt üreticilerinin sürdürülebilir bir kârlılık içinde olmalarının ülkenin geleceği için kritik olduğunu vurguladı. Dernek, kırsal bölgelerde üretimin devamlılığını sağlamak ve kârlılığı artırmak adına, maliyet üzerine yüzde 20 kâr eklenerek 21,05 TL/lt'lik bir fiyatın belirlenmesini önerdi.

Bu fiyatın, sektörde dengeyi koruyacağı ve hem et hem de çiğ süt üretiminin sürdürülebilirliğini sağlayacağı ifade edildi.

Yüzde 43,6 zam talebi

Ulusal Süt Konseyi (USK), 1 Mayıs 2024'ten itibaren geçerli olacak şekilde tavsiye fiyat 14,65 TL/Lt olarak belirlendi. Bu dönemde de baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0,1'lik değişim için 22 kuruşluk bir fark uygulanacaktır.

TÜSEDAD'ın talebinde sütün tavsiye fiyatına yüzde 43,6'lık bir zam talep ediliyor.

Japon deprem uzmanı Moriwaki, KAF'ı işaret etti: "32 kent büyük tehlikede" diyerek tek tek sıraladıJapon deprem uzmanı Moriwaki, KAF'ı işaret etti: "32 kent büyük tehlikede" diyerek tek tek sıraladıGündem
Mbappe'den Arda Güler yorumu: O bir yıldız...Mbappe'den Arda Güler yorumu: Beni şaşırttın, olağanüstüSpor
Ekonomi
Ekonomik büyüklük olimpiyatlarda başarı getiriyor mu?
Ekonomik büyüklük olimpiyatlarda başarı getiriyor mu?
Rus rublesi, dolar karşısında değer kaybetti
Rus rublesi, dolar karşısında değer kaybetti
BAE’den İzmir’e 500 milyon dolarlık dev yatırım hazırlığı: Müzakereler sürüyor
BAE’den İzmir’e 500 milyon dolarlık dev yatırım hazırlığı: Müzakereler sürüyor
Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 32 milyar lira borçlandı
Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 32 milyar lira borçlandı
Ticaret Bakanlığı ve YÖK'ten ihracatçılara eğitim desteği
Ticaret Bakanlığı ve YÖK'ten ihracatçılara eğitim desteği
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 45 milyar 50 milyon liralık teklif geldi
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 45 milyar 50 milyon liralık teklif geldi