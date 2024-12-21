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Tütünün şu andaki baş fiyatı 180 TL, üreticinin beklentisi ise 450 TL

Samsun'da tütün üreticileri artan maliyetlerden dolayı tütünün kilogram fiyatının en az 450 TL olması gerektiğini belirterek, "Tütünün şu andaki baş fiyatı 180 TL" dedi.

Haber Merkezi
İHA
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Tütünün şu andaki baş fiyatı 180 TL, üreticinin beklentisi ise 450 TL
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Alaçam ilçesi Gökçeboğaz Mahallesi’nde tütün üreticiliği yapan Bedir Uyanık, artan maliyetlerden dolayı tütünün kilogram fiyatının en az 450 TL olması gerektiğini söyledi.

Tütünün şu andaki baş fiyatı 180 TL

Bedir Uyanık, "Mazot, gübre, ilaç fiyatları yüksek durumda. Tütünde yevmiye maliyetleri de her sene yükseliyor. Bugün bir amele tarlaya gelmek için bin TL günlük yevmiye istiyor. Tütünün şu andaki baş fiyatı 180 TL’dir. Normalde 450-500 TL olması gerekmektedir" dedi.


Bedir Uyanık, Karadeniz Bölgesi’nde tütün kurutması sırasında yağmur ve çiğ tehlikesinin olduğu yerlerde vagon usulü kurutma yönteminin uygulandığını sözlerine ekledi.

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