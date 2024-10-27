TZOB verileri açıkladı: İşte zam şampiyonu gıdaların listesi!

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül ayında gıda fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 43,72 oranında arttı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) verileri de Türkiye’de gıda enflasyonunun geldiği noktayı yeniden gözler önüne serdi. Zam oranlarında kuru incir yüzde 156 ile ilk sırada yer alırken, limon yüzde 88, kuzu eti yüzde 75, zeytinyağı ise yüzde 70'in üzerinde artış gösterdi.

İkinci sırada limon yer aldı

Sözcü’de yer alan habere göre fiyatı en çok artan ürünler listesinde ikinci sırada limon yer aldı. Bir kilogram limon, Eylül 2023’te 19 liraydı. Limonun kilogram fiyatı 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 88 artarak, eylülde 36 lirayı aştı. Yeşil mercimek ise listede üçüncü sıraya yerleşti. 28 Eylül 2023’te 38 lira olan bir kilogram yeşil mercimeğin fiyatı 27 Eylül 2024’te yüzde 79’luk artışla 68 lirayı buldu.

Zeytinyağı fiyatı en çok artan ürünler listesine girdi

Salatalığın kilogram fiyatı 16 liradan, yüzde 73 artarak 28 liraya ulaştı. Zeytinyağı, yine en çok fiyatı yükselen ürünler listesine girdi. 28 Eylül 2023’te bir litre zeytinyağı 200 liraydı. 27 Eylül 2024’te ise zeytinyağının litre fiyatı 340 liraya çıktı. Böylelikle zeytinyağındaki fiyat artışı yüzde 70’i aştı. Zam yağmurundan Antep fıstığı da nasibini aldı. Antep fıstığının Eylül 2023’te 400 lira olan kilogram fiyatı, geçen ay 665 lirayı aştı.

Bir kilogram nohudun fiyatı Eylül 2023’te 51.81 liraydı. Söz konusu rakam geçen ay, 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 56 artarak, 81 liraya ulaştı. Tereyağının kilogram fiyatı ise yüzde 56 zamlandı. Eylül 2023’te 240 lira olan bir kilogram tereyağının fiyatı geçen ay 373 lirayı aştı.

Fiyatı en çok artan ürünler listesinde kırmızı et de yer aldı

Eylül 2023’te bir kilogram kuzu etinin fiyatı 380 liraydı. Söz konusu rakam geçen ay ise 668 liraya ulaştı. Böylece kuzu etinde meydana gelen fiyat atışı yüzde 75’i aştı. Dana etinin kilogram fiyatı da Eylül 2023’te 365 liraydı. Dana etinin kilogram fiyatı, 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 51 zamlandı ve eylülde 555 liraya yaklaştı. Tavuk eti de zamlardan nasibini aldı. Eylül 2023’te 67 lira olan tavuk etinin kilogram fiyatı yüzde 43’lük zammın ardından 96 liraya çıktı.