Denizli'de orman yangını 4'üncü gününe girdi! Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağı'nda çıkan orman yangını, dördüncü gününde de sürüyor. Ekiplerin alevlere havadan ve karardan müdahalesi sürüyor. Valilikten yapılan açıklamada, yerleşim alanları için tehdit oluşturmayan yangını kontrol altına almak için çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Yangına müdahale devam ediyor

Sarp ve kayalık arazide etkili olan yangını söndürmek için Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı 5 helikopter, 738 personel, 12 ilk müdahale aracı, 16 iş makinesi ve 39 arazöz hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor.

Yangına ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, yerleşim alanları için tehdit oluşturmayan yangını kontrol altına almak için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Vali Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da yangının etkili olduğu bölgede incelemelerde bulunarak Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül’den bilgi aldı.