Sırrı Süreyya Önder'in annesi, oğlunun tabutuna sarılarak feryat etti!

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) anma töreni gerçekleştirildi. Törene, Önder’in ailesi, sevenleri, milletvekilleri ve sanat camiasından birçok isim katıldı.

Törenin ardından Önder’in naaşı, dualarla İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne getirildi. Burada musalla taşına konulan tabutun başında ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Düzenlenen anma töreninde Sırrı Süreyya Önder’in annesi Zeliha Önder oğlunun tabutu başında gözyaşlarına boğuldu. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma töreninde duygusal anlar yaşanırken, Önder’in annesi tabuta sarılarak feryat etti.

Feryadı yürekleri dağladı

Sırrı Süreyya'nın annnesi Züleyha Önder: "Beni de götür, beraber gidelim. Duydun mu, beni de götür... Anan kurban olaydı sana. Hiç derdini söylemedin bana." sözleriyle feryad etti. Acılı annenin feryatları yürekleri sızlatırken, yakınları ve aile bireyleri onu teselli etmeye çalıştı.