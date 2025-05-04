200 milyonluk kripto vurgunu: 16 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 4 ilde, sahte kripto para borsaları aracılığıyla vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Yaklaşık 200 milyon TL'lik vurgunla bağlantılı olarak gözaltına alınan 20 şüpheliden 16’sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

‘Hediye bakiye’ ve ‘Yüksek kazanç’ vaadiyle kandırmışlar

Dolandırıldığını söyleyen bir kişi emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün çalışmalarında internetteki kripto para borsalarının kopyalarının oluşturulduğu, ‘Hediye bakiye’ ve ‘Yüksek kazanç’ vaadiyle vatandaşların bu sitelere yönlendirilerek hesap bilgileri ve hesaplarındaki kripto varlıklarının ele geçirildiği tespit edildi.

Antalya, İzmir ve Çanakkale’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi

Yapılan çalışma sonunda adres ve kimlikleri belirlenenleri 23 kişiye yönelik Kahramanmaraş, Antalya, İzmir ve Çanakkale’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 20 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ ve ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 16’sı tutuklanırken, 4’ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ediyor

Öte yandan MASAK raporu doğrultusunda şüphelilerin yaklaşık 200 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına, banka ve kripto borsalarındaki hesaplarına Kahramanmaraş Sulh Ceza Hakimliği tarafından el konuldu. Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.