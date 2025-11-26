ÜÇ-KA Demir Çelik, ihracat odaklı 2 milyon dolarlık yatırım yapacak

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde, 22 bin metrekaresi açık, 14 bin metrekaresi kapalı alanda faaliyet gösteren ÜÇ-KA, boru, profil, sac ticareti ve metal şekillendirme alanlarında hizmet veriyor. Üretim hattını sürekli yenileyen firma, yüksek kalite standartları ile müşterilerine en iyi çözümleri sunmaya yönelik çalışmalarda bulunuyor.

ÜÇ-KA Demir Çelik Genel Müdürü İrfan Püsküllü, “ÜÇ-KA olarak sürekli gelişime önem veriyoruz. Yatırım kararlarımızı detaylı fizibilite çalışmalarına dayanarak alıyoruz ve koşullar uygun olduğunda hızla harekete geçiyoruz. 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz 1 milyon dolarlık yatırım bunun bir örneği. Önümüzdeki dönemde de yaklaşık 1,5 ile 2 milyon dolar değerinde ihracat odaklı yatırımları hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

“Önceliğimiz sektörümüzde istikrarlı bir şekilde büyümektir”

“Güven ve itibarımızı üretim ve ihracata dönüştürmeyi hedefliyoruz” diyen Püsküllü, firmanın cirodan ziyade tonaja ve kaliteye odaklandığını belirterek, sektördeki dalgalanmalara karşı sağlam bir duruş sergilediklerini ifade etti. Püsküllü, “Demir çelik sektöründe ciro değil, tonaj daha önemlidir. Döviz kurları ve emtia fiyatlarındaki değişiklikler ciroyu yanıltıcı gösterebilir. Bizim öncelikli amacımız, güven ve kalite standartlarımızdan ödün vermeden sektörümüzde istikrarlı bir şekilde büyümektir” diye konuştu.

ÜÇ-KA Demir Çelik’in dürüstlük, güven ve ticari ahlak prensipleriyle hareket etiğini kaydeden Püsküllü, “ÜÇ-KA, 22 yılı aşkın geçmişi boyunca bu değerlere bağlı kalarak sektörde saygın bir konum elde etti. Firma olarak, elde ettiğimiz bu güven ve itibarı, ihracat ve üretim alanında daha da güçlendirmek için çaba gösteriyor ve ‘Kişiler fikirleriyle, firmalar ise prensipleriyle ayakta kalır’ düşüncesiyle gelecekteki tüm yatırımlarımızı da bu doğrultuda planlıyoruz” şeklinde konuştu.