Ukraynalı turistten boşalan otelleri Polonyalı doldurdu

Selenay YAĞCI/İSTANBUL

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından 2022’de yüzde 67, geçen yıl ise yüzde 25 azalan Ukraynalı turistlerin yerini Polonyalılar aldı. Geçen yıl 1 milyon 540 bine ulaşan Polonyalı turist sayısı bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 37 artarken Ukrayna da yeniden artışa geçti.

Turizmde Ukraynalı’nın yerini Polonyalı turist aldı. Türkiye’ye gelen Polonyalı turist sayısı 4 yılda iki katına çıkarak 1,5 milyonu aştı. Ukraynalı turist sayısı ise 2 milyondan 800 bine geriledi. Polonyalı turistler özellikle Antalya’da dördüncü kaynak pazar haline geldi. Turizmciler, bu yıl da erken rezervasyonda öne çıkan Polonyalı turist sayısının en az yüzde 25 artması bekliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başladığı 2022’de Ukrayna’dan gelen turist sayısı yüzde 67,21 düşerken, Polonya’dan gelen turist sayısı yüzde 94,15 arttı. Geçen yıl ise toparlanma sürecine giren Ukrayna’dan gelen turist sayısı yüzde 24,32 artarken, Polonya’nın artış oranı da yüzde 35,50 oldu. Geçen yıl Türkiye’ye gelen Ukraynalı turist sayısı yaklaşık 840 bin, Polonyalı turist sayısı ise 1 milyon 540 bin oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde ise Ukrayna’dan gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 7 artarak yaklaşık 135 bin, Polonya’dan gelen turist sayısı ise yüzde 37,18 artarak yaklaşık 70 bine ulaştı.

Bu yılın sürpriz ülkesi Polonya

Ukrayna pazarındaki kaybı Polonya pazarının önemli ölçüde kapattığına işaret eden Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), 12 ay boyunca hareketlilik yaşatacak pazar olarak Polonya’nın Antalya için önemli bir pazar haline geldiğini söyledi. Erken rezervasyon işlemini en erken yaptıran kesimin İngilizler olduğunu aktaran Kavaloğlu, “Ukrayna pazarı hala istediğimiz gibi değil ama toparlanma emareleri görüyoruz. İngilizlerin ardından en büyük ilgiyi Almanlar ve Ruslar gösteriyor. Bu yılın sürpriz ülkesi ise Polonya. Geçen yıl Antalya’da 1 milyona yakın Polonyalı turisti misafir etmiştik. Bu yıl sayının 1 milyon 250 bini geçmesini öngörüyoruz” dedi.

Antalya dışına da ilgi var

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın yurt dışında yaptığı tanıtım çalışmalarının alternatif pazarların doğmasında etkin rol oynadığını belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu da bu pazarlardan biri olan Polonya’dan gelen turist sayısının turizmcileri şaşırttığını anlattı. Saatçioğlu, Polonya, Hollanda ve İngiltere’den gelen turist sayısındaki artışa dikkat çekerek, “Geçen sene 15 milyon 600 bin turist ağırladık, bu yılki hedefimiz 17 milyon. Geçen yıla göre turist sayısında yüzde 20 artış var. Geçen yıl Rus, Alman ve İngilizlerin ardından Polonyalılar dördüncü sıradaydı. İngiltere ve Polonya’da geçen yıl ciddi artış yaşadık. Polonya’da yüzde 35’e kadar bir artış yaşandı “ diye konuştu. Marmaris’te de Polonya pazarından yüzde 50'nin üzerinde artış beklediklerini kaydeden Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli, Polonya pazarının, Ukrayna sayılarına ulaşmasını da beklediklerini ifade etti.