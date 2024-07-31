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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu açıkladı: İnternet abonesi sayısı 100 milyona yaklaştı

Türkiye’de internet abonesi sayısının nüfusun yüzde 10 üzerine çıkarak 94 milyonu aştığı bildirildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "93 milyon mobil hattın yüzde 92’si 4.5 G’yi tercih etti” dedi.

Haber Merkezi
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu açıkladı: İnternet abonesi sayısı 100 milyona yaklaştı
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ANKARA (EKONOMİ) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2024 yılı ilk çeyreği itibarıyla Türkiye’deki mobil hat sayısının 93 milyona ulaştığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, toplam internet abonesi sayısının ise 85 milyon olan ülke nüfusunun yüzde 10 fazlasına karşılık gelen 94.2 milyona ulaştığı bilgisini verdi.

Yazılı açıklama yapan Abdülkadir Uraloğlu, “2024 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 civarında artışla fiber altyapıda 568 bin kilometreye, fiber internet abone sayısında ise 7 milyona ulaştık.” Diye konuştu. Uraloğlu, aylık ortalama vergi kullanımının ise sabit genişbant abonelerinde 274,2 GByte’a, mobil abonelerde ise 17,7 GByte’a çıktığını kaydetti.

Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’nun (BTK) 2024 yılı ilk çeyreğinde ilişkin Pazar verileri raporunu değerlendiren Uraloğlu, yetkilendirilen 455 şirket ve 834 yetki belgesi bulunduğunu Türk Telekom ve diğer işletmecilerin net satış gelirlerinin yaklaşık 76,5 milyar lira olduğunu belirtti.

Türkiye’de 8 adet yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunduğunu kaydeden Abdülkadir Uraloğlu, “Söz konusu elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları Mart 2024 sonu itibarıyla 7,6 milyon elektronik imza ve 994 bin mobil imza olmak üzere toplam 8,56 milyon elektronik sertifika oluşturdu.” dedi.

2024 başı itibariyle taşınan toplam mobil numara sayısının 179,7 milyonu geçtiğini dile getiren Uraloğlu, ilk çeyrekte taşınan abone sayısının ise önceki yılın aynı dönemine yüzde 21 azalarak 2 milyon 358 bine indiğini bildirdi.

Fiber abone sayısı 7 milyon

Türkiye’de fiber internet abonesi sayısının 7 milyona ulaştığını söyleyen Uraloğlu, fiber altyapının ise ilk çeyrekte yüzde 8 artarak 568 bin kilometreye çıktığını vurguladı.

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