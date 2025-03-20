Ulusal Süt Konseyi çiğ süt fiyatını duyurdu

Ulusal Süt Konseyi, bugün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısının ardından çiğ süt tavsiye fiyatıyla ilgili önemli bir karar aldı. Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada, mevcut piyasa koşullarının değerlendirildiği ve güncel çiğ süt tavsiye fiyatının aynı şekilde uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, “Yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü için tavsiye edilen fiyat, üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 17,15 TL olarak uygulanmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

1 litre çiğ sütün üretim maliyeti

Açıklamada ayrıca, soğutma, nakliye ve diğer cari giderlerin üretici tarafından karşılanması durumunda, bu giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği belirtildi. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her 0,1’lik değişim için fiyatlara ± 25 kuruş fark uygulanacağı ifade edildi.

Şubat ayında Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (TÜSEDAD) tarafından yapılan hesaplamaya göre, 1 litre soğutulmuş çiğ sütün üretim maliyeti 21,08 TL olarak belirlenmişti. USK ise çiğ süt maliyet eşdeğerini 19,58 TL/lt olarak hesaplamıştı.