  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ulusal Süt Konseyi çiğ süt fiyatını duyurdu
Takip Et

Ulusal Süt Konseyi çiğ süt fiyatını duyurdu

Ulusal Süt Konseyi (USK), üç ayda bir düzenlediği yönetim kurulu toplantısında çiğ süt tavsiye fiyatına dair önemli bir değerlendirme yaptı. Toplantıda, sektörel koşullar ve ekonomik gelişmeler göz önünde bulundurularak çiğ süt tavsiye fiyatının mevcut seviyede kalmasına karar verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ulusal Süt Konseyi çiğ süt fiyatını duyurdu
Takip Et

Ulusal Süt Konseyi, bugün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısının ardından çiğ süt tavsiye fiyatıyla ilgili önemli bir karar aldı. Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada, mevcut piyasa koşullarının değerlendirildiği ve güncel çiğ süt tavsiye fiyatının aynı şekilde uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, “Yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü için tavsiye edilen fiyat, üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 17,15 TL olarak uygulanmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

1 litre çiğ sütün üretim maliyeti

Açıklamada ayrıca, soğutma, nakliye ve diğer cari giderlerin üretici tarafından karşılanması durumunda, bu giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği belirtildi. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her 0,1’lik değişim için fiyatlara ± 25 kuruş fark uygulanacağı ifade edildi.

Şubat ayında Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (TÜSEDAD) tarafından yapılan hesaplamaya göre, 1 litre soğutulmuş çiğ sütün üretim maliyeti 21,08 TL olarak belirlenmişti. USK ise çiğ süt maliyet eşdeğerini 19,58 TL/lt olarak hesaplamıştı.

SANKO Okulları öğrencisi MSÜ sınavında Türkiye ikincisi olduSANKO Okulları öğrencisi MSÜ sınavında Türkiye ikincisi olduEğitim

 

ABD'nin ticari ham petrol stokları yükseldiABD'nin ticari ham petrol stokları yükseldiEmtia Haberleri

 

Ekonomi
Arzum Elektrikli Ev Aletleri'ne rekabet soruşturması açıldı
Arzum Elektrikli Ev Aletleri'ne rekabet soruşturması açıldı
TPAO’ya İstanbul ve Tekirdağ için petrol işletme ruhsatı verildi
TPAO’ya İstanbul ve Tekirdağ için petrol işletme ruhsatı verildi
TL'de borçlanma maliyeti offshore piyasada son iki yılın zirvesinde!
TL'de borçlanma maliyeti offshore piyasada son iki yılın zirvesinde!
Beyşehir’de çiftçilere hibe destekli nohut tohumu dağıtılacak
Beyşehir’de çiftçilere hibe destekli nohut tohumu dağıtılacak
Merkez Bankası'ndan TL'ye yeni savunma hattı
SON DAKİKA...
Son dakika... 2024 yılı işsizlik verileri açıklandı
2024 yılı işsizlik verileri açıklandı