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Ulusal Vefa Programı’na 3,8 milyarlık kaynak! Yaşlı, engelli ve hastaların ihtiyacı karşılanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hayata geçirilen Ulusal Vefa Programı’nın bu yılki bütçesi için 3,8 milyar lira kaynak ayırdıklarını açıkladı.

Haber Merkezi
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Ulusal Vefa Programı’na 3,8 milyarlık kaynak! Yaşlı, engelli ve hastaların ihtiyacı karşılanacak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulusal Vefa Programı’nın bu yılki bütçesi için 3,8 milyar lira olduğunu duyurdu. 

Bakan Göktaş, ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı olan vatandaşların huzurlu bir hayat sürmeleri ve toplumsal hayata katılımlarını artırmak amacıyla yürütülen Vefa Programı’nın 2022 yılında ulusal program haline getirildiğini hatırlattı.

Yaşlı, engelli ve hastaların ihtiyacı karşılanacak

Bakanlık olarak program kapsamında kendi öz bakımını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşları düzenli periyotlarla ziyaret ederek yalnız bırakmadıklarını ve ev ve kişisel temizliklerini sağladıklarını belirten Göktaş, “Hak ettikleri yaşam standartlarının sağlanması ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olmaya gayret ediyoruz.” dedi.

“2025 yılı ilk çeyrek ödemesi SYDV'lere aktarıldı"

Yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hayata geçirilen Ulusal Vefa Programı’nın bu yılki bütçesi için 3,8 milyar lira kaynak ayırdıklarını belirten Bakan Göktaş, “Bu kaynağın Ocak ve Mart aylarını kapsayacak şekilde ilk çeyrek ödemesi olan 1 milyar lirayı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktardık” diye konuştu.

 128 bin vatandaş programdan yararlanıyor

Ulusal Vefa Programı'ndan 2024 yılında yaklaşık 128 bin vatandaşın yararlandığını bildiren Göktaş, “Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacının karşılanması noktasında her zaman yanlarında olacağız.” ifadelerini kullandı.

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