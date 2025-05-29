USİKAD-İstinye Üniversitesi işbirliği Kadın OSB için ilk akademik imzalar atıldı

VEYSEL AĞDAR-İSTANBUL

Protokol, USİKAD’ın öncelikleri arasında yer alan, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nda onay aşamasında olan Kadın OSB’ye nitelikli eleman yetiştirmeyi hedefliyor.

USİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Müge Öz, akademiyle iş birliğini çok önemsediklerini belirterek, “Ara eleman yetiştirme konusunda üniversitelerin desteğini alarak ilerlemeyi planlıyoruz. Kadın OSB’de yapacağımız çalışmalarda akademik kurumlarla birlikte hareket edeceğiz. Bu kapsamda ilk protokolümüzü İstinye Üniversitesi ile imzaladık” dedi.

Öz, bu iş birliğinin sadece teknik personel yetiştirme değil, aynı zamanda yapılacak akademik çalışmalarda karşılıklı destek sağlamayı da kapsadığını vurguladı. İmzalanan protokolün, USİKAD’ın üniversitelerle başlatacağı iş birliklerinin ilki olduğunu söyleyen Öz, birkaç üniversiteyle daha görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Akademi-sanayi iş birliğinin Türkiye’nin kalkınması açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Öz, tamamen kadın girişimcilerden oluşan Kadın OSB’ye yönelik diğer çalışmaların ise hâlen Bakanlık onay sürecinde olduğunu aktardı.

Kadın girişimcileri her daim desteğimiz sürecek

İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan da özellikle kadınların önderliğinde olan her türlü proje, eğitim ve girişimi desteklemekten memnuniyet duyacaklarını söyledi. Erkan, ayrıca profesyonel gelişim sürecinde USİKAD üyelerinden gençlere mentörlük verilmesi bunun yanında USİKAD üyelerinin firma ve markalarla birlikte ulusal ve uluslararası projeler geliştirilmesi, yaşam boyu öğrenme mottosundan yola çıkarak kişisel ve profesyonel hayatlarına dair ihtiyaçlarına yönelik ortak müfredat oluşturulması eğitim serilerinin düzenlenmesini desteklediklerini belirtti.

Kadın OSB’de öncelik Marmara bölgesi

Özellikle NİŞ alanlardaki yatırımlara büyük önem verdiklerini kaydeden Öz, sektörleri belli olan OSB için önceliklerinin Marmara bölgesi olduğunu söyledi. Öz, “Burada ekonomik, sosyal, verimlilik ve çevresel koşullar tüm yanlarıyla gözetilerek kadının iş hayatındaki bütün süreci için planlama yapılacak. Kadının ailedeki, iş hayatındaki ve eş olarak yönetim kurulundaki rolleri de dahil bir ekosistem kurulması planlanıyor. İçerisinde OSB Akademisi, özel bir eğitim merkezi ve kuluçka merkezi olacak" dedi.

Kadın OSB’de hangi sektörler olacak

- Yüksek katma değerli üretim: Teknoloji, biyoteknoloji, yapay zekâ ve yenilenebilir enerji sektörlerine yönelik üretim alanları oluşturulabilir.

- Tarıma dayalı sanayi: Kadın girişimciler için tarım ürünleri işleme, organik gıda üretimi, katma değerli tarımsal ürünler gibi alanlara yer verilebilir.

- Moda ve tekstil sanayisi: Geleneksel el sanatlarını modern tasarımla birleştiren markalar oluşturabilir.

- Savunma sanayi ve otomotiv yan sanayi: Kadın girişimcilerin daha az yer aldığı bu sektörlerde teşvik edici projeler geliştirmek.

- Yenilikçi inşaat malzemeleri ve yapı teknolojileri: Kadın girişimcilerin akıllı şehir ve sürdürülebilir yapı malzemeleri üretimine yönlendirilmesi.