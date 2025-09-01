Varlık Fonu dolar tahvil ihracı için 13 yabancı bankaya yetki verdi

Türkiye Varlık Fonu (TVF), dolar cinsi tahvil ihracı için bankaları yetkilendirdi.

13 yabancı banka yetkilendirildi

TVF tahvil ihracına yönelik yatırımcı toplantıları için BBVA, Citi, Emirates NBD Capital, ING, Bank ABC, BofA Securities, First Abu Dhabi Bank, ICBC, IMI Intesa-Sanpaolo, JP Morgan, SMBC, Societe Generale ve Standard Chartered Bank'ı yetkilendirdi.

600 milyon dolarlık murabaha finansmanı sağlanmıştı

Tahvil ihraçlarına ek olarak TVF krediler yoluyla finansman sağlıyor. Bu ayın başında TVF, Kuwait Finance House liderliğindeki bir konsorsiyumdan 600 milyon dolarlık murabaha finansmanı sağlamıştı.

TVF 2024'te dolar cinsi sukuk ihraç etmişti

TVF’nin beş yıl vadeli 2029 dolar cinsi tahvili geçtiğimiz hafta bir dolar başına 105 sent civarında işlem görmüştü. TVF 2024'te de dolar cinsi sukuk ihraç etmişti.

Türkiye Varlık Fonu portföyünde Halkbank, Ziraat Bankası gibi kamu bankaları ve Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul gibi şirketler bulunuyor.