Vatandaş akraba ziyaretine de gidemiyor: Tatil azaldı, masrafı arttı!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı Yurt İçi Turizm verilerine bakıldığında, vatandaşın tatil başına yaptığı harcamalarının 2018’den 2024’ün son açıklanan 3. Çeyreği yani turizmin en hareketli olduğu yaz dönemi sonuna dek arttığı görüldü. Ancak seyahat sayıları aynı oranda artmadı.

2018 yılında seyahat başına toplamda ortalama 513 TL harcanırken, 2024’te bu harcama limiti yüzde 1.144 oranında artarak 6 bin 380 TL’ye çıktı.

En çok akraba ziyareti

Türkiye’de seyahat amaçlarının başında, 2024 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre de en çok yakınları ziyaret yer aldı ve yüzde 56 oranında seyahat edenler ya akrabalarını görmeye memlekete gitti ya da akraba yazlığı tercih etti.

İkinci sırada gezi, eğlence ve tatil yüzde 37 ile yer aldı.

Seyahatler azalıyor

2018’den bu yana verilere bakıldığında 2020 pandemi etkisi yoğun görülürken, 2024 yaz sonunda da 2021’den bu yana artan hayat pahalılığının da etkisiyle halen pandemi öncesine dönülmediği görülüyor.

2018 yılında yıl boyunca yapılan 78 milyon 523 bin seyahatin 50 milyon 233 bini yakınları ziyaret, 21 milyon 30 bini de gezi amaçlı olurken, 2024 yılında 9 ayda 55 milyon 368 bin ziyaretin 30 milyon 980 bini yakınları ziyaret, 20 milyon 645 bini gezi amaçlı oldu.

Seyahat sayıları ise geriledi. En az gerileme yüzde 2 ile gezi, eğlence ve tatilde olurken, en yüksek gerileme sağlık amaçlı seyahatlerde olup yüzde 52 oranında düşüş gösterdi. Yakınları ziyaret de yüzde 38 oranında geriledi.

Yaz dönemi iç turizmi canlandıramadı

Yurt içinde vatandaşın durumuna sadece yaz dönemi olan, okulların tatil olduğu, izinlerin yoğun kullanıldığı temmuz, ağustos ve eylül aylarına bakıldığında da seyahatlerdeki azalma göze çarpıyor.

Toplam seyahatlerin 2017 yılının üçüncü çeyreğinde 33 milyon 16 bin, 2024’te aynı dönemde ise 25 milyon 684 bin olduğu görüldü.

Tatile daha fazla para ödedik!

Seyahat başına ortalama harcamalarda artış 2018’den 2024’e toplamda yüzde 1.144 oranında artarken, gezi, eğlence ve tatil amaçlı seyahatlerde yüzde 1.087 oranında, kültür seyahatlerinde yüzde 1.170, yakınları ziyaretlerde yüzde 1.009, sağlık amaçlı seyahatlerde yüzde 1.250, toplantı, konferans, kur ve seminer amaçlı seyahatlerde yüzde 1.125 oranında ve ticari ilişkiler, fuar amacı seyahatlerde de yüzde 1.066 oranında artış görüldü.

2018 yılında gezi, eğlence, tatil için ortalama seyahat başına 513 TL öderken, 2024’te 9.341 TL harcandı. Aynı yıllarda yakınlara ziyaret için sırasıyla seyahat başına harcama tutarı 379 TL’den 4.206 TL’ye çıktı.