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Vergi affı ve yeni yapılandırma paketi geliyor mu? Bakanlıktan açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 'Vergi affı' ve 'yeni yapılandırma paketi' ile ilişkili haberler ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, konu ile ilgili çalışmanın olmadığını dikkat çekerek iddiaları yalanladı.

Haber Merkezi
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Vergi affı ve yeni yapılandırma paketi geliyor mu? Bakanlıktan açıklama geldi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'Vergi affı' ve 'yeni yapılandırma paketi' ile ilişkili haberlerin içeriğinin tamamen yalan olduğunu bildirdi. 

"Haberlerin içeriği tamamen yalandır"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün tgrthaber.com.tr internet sitesinde yayımlanan ve bazı yayın organlarında da yer bulan “vergi affı” ve “yeni yapılandırma paketi” ile ilişkili haberlerin içeriği tamamen yalandır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak bu konuda herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır.

Söz konusu haber masa başında uydurulmuş, tamamen asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir içerikten ibarettir.

Vatandaşlarımızdan, yalnızca Bakanlığımızın resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmelerini önemle rica ederiz."

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