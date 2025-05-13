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Vergi incelemeleri dijitalleşiyor! Elektronik imzalı tutanak dönemi başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi incelemelerinde dijital dönüşüm başlattı. Yeni yönetmelikle elektronik sistemler kullanılarak defter ve belgeler dijital ortamda ibraz edilecek, tutanaklar güvenli elektronik imzayla düzenlenecek.

Haber Merkezi
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Vergi incelemeleri dijitalleşiyor! Elektronik imzalı tutanak dönemi başladı
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Vergi incelemelerinde dijital dönüşüm devreye alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi incelemelerinde elektronik sistem araçlarını kullanabilecek. 

Resmi Gazete’de yayımlandı

Bakanlık tarafından hazırlanan "Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Elektronik imzalı tutanak dönemi başladı

Buna göre, vergi inceleme sürecinde Bakanlık tarafından oluşturulan elektronik sistem araçlarından yararlanılabilecek.

Bu kapsamda, defter ve belgelerin elektronik ortamda ibraz edilmesiyle sistem tarafından bir belge üretilecek, bu belgeyi mükellef veya mükellef tarafından defter ve belgelerin ibrazı için vekalet verilenler, güvenli elektronik imzayla imzalayacak.

Vergi inceleme tutanakları, Bakanlıkça oluşturulan sistem aracılığıyla elektronik ortamda düzenlenebilecek. Tutanakların elektronik ortamda düzenlendiği durumlarda mükellef veya mükellef tarafından imzalamak üzere vekalet verilenler, söz konusu tutanakları güvenli elektronik imzayla imzalayacak.

Bakanlık tarafından oluşturulan sistem aracılığıyla elektronik ortamda düzenlenen tutanaklarda, tutanağın düzenlenme yeri, elektronik ortam olarak kabul edilecek.

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