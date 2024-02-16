Vizyon 100 Heyeti İzmir'de bir araya geldi

Özel sektör bazında Türkiye Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’sının (GSYH) yaklaşık yüzde 75’ini oluşturan kurumların liderlerini bir araya getiren Vizyon 100 Platformu, 3-5 Ekim 2024 tarihleri arasında Çeşme’de gerçekleştirilecek olan 6. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi’ne global liderlerin katılmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Zirveye küresel kimlik kazandırma çalışmaları kapsamında, Martin Bauer Türkiye Genel Müdürü Akın Palazoğlu, TEKA Avrasya CEO’su Aydın Kuzaltı, Vizyon 100 Kurucusu Berkay Güner, Startup Trace CEO’su Bülent Kutlu, Prof. Dr. Cumhur Coşkun Küçüközmen, Metalif CEO’su Dr. Hakan Özçelik, Vector Grup CEO’su Halit Erol Şengünler, Idea House Kurucu & Genel Müdürü Hülya Çakıcı Hacıoğlu, Vestel CEO Danışmanı Murat Sarpel, Necron Energy Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Akçay, Beysu Enerji CEO’su Nursel Aydın, Polibak Genel Müdürü Özgür Çertuğ, BPW İzmir Başkan Yardımcısı Sezin Sivri, FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, Necron Energy Genel Müdürü Tuba Durmuşoğlu ve Randstad Türkiye Genel Müdürü Ufuk Gedikli’nin yer aldığı Vizyon 100 heyeti, iş birliği çalışmalarını değerlendirmek ve hızlandırmak adına İzmir’de toplandı. Heyet, iş birliklerini değerlendirmek ve hızlandırmak üzere bir araya gelerek, zirvenin küresel boyutta etkili olabilmesi adına atılacak adımları masaya yatırdı. Toplantıda Vizyon 100 Platformu, "Dijital CEO ve Liderler Zirvesi"nin küresel çapta tanınmasına katkı sağlamak amacıyla üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapma yönünde önemli kararlar alındı.

Güner: Zirveyi küresel boyuta taşıyacak iş birlikleri yapıyoruz

Vizyon 100 Kurucusu Berkay Güner yapılacak iş birliklerine dair değerlendirmelerde bulundu. Güner, “Dijital CEO ve Liderler Zirvesi’nin global yolculuğunda her paydaşın desteğine ihtiyacımız var. Ege bölgesinin ve tabii ki ülkemizin önemli kurumlarının desteği ve ortak anlayışıyla hareket edecek olmamızı çok değerli buluyoruz. 6. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi ile ülkemiz adına önemli kazanımlarımız olacak. Bu yolculukta bize verecekleri destekler için platform adına her bir paydaşa içtenlikle teşekkür ediyoruz.” dedi.

Ekim ayında Çeşme’de düzenlenecek 6. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi’nde altı başlıkta konuşmalar yapılacak. Ulusal ve uluslararası çapta söz sahibi 50’den fazla konuşmacının yer alacağı zirvenin sonunda 10 önemli başlıkta sunulacak strateji belgesi tüm dünyada yayımlanacak. Zirvede global liderlerin görüş sayfalarının olacağı “Digital CEO & Leaders / Metal Collar (AI), 2025” başlıklı Vizyon 100 kitabı ilk defa katılımcılara sunulacak.