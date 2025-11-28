Warmhaus, Ar-Ge ile eşanjör üretimine geçti

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Bursa TEKNOSAB’da yer alan üretim tesisinde, yüzde 100 yerli sermaye ile panel radyatör, kombi, duvar tipi yoğuşmalı kazan ve şofben üreten Warmhaus, iklimlendirme sektöründe büyük oranda ithal edilen ve kombilerin kritik parçalarından birisi olan eşanjörün üretimine başladı.

Warmhaus Genel Müdürü Şebnem Güner İşmak yoğuşmalı kombi teknolojisinde kritik öneme sahip olan paslanmaz çelik eşanjörün kombinin kalbi olduğunu vurguladı. İşmak, “Yoğuşmalı kombinin ısı transferini sağlayan, yani yanma sonucu oluşan ısıyı suya aktaran eşanjör, kombinin en önemli parçalarından biridir. Bu kadar hayati bir parçayı üretebilmek için Ar-Ge ekibimiz ile uzun ve titiz bir hazırlık süreci yürüttük. Tasarım ve analiz çalışmalarının ardından yapılan numune üretimleri ve başarılı test sonuçlarımız sayesinde seri üretime başladık. Bu tasarım ile eşanjörümüzün çalışmasında yüzde 98 verim elde ettik. Paslanmaz çelik eşanjörümüzün hammaddesi sayesinde, yoğuşmalı kombilerde oluşan yoğuşma suyunun asidik yapısı kaynaklı yüksek aşınma ve paslanma riski minimize edilerek ürünün uzun ömürlü olması sağlanıyor. Sektörümüzde ağırlıklı ithal edilen bu parçayı artık kendi üretim tesislerimizde üretiyor olmamız, katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin Türkiye’de üretilebileceğinin güçlü bir kanıtıdır” dedi.

Yüksek performanslı çözümler sunmayı hedefliyor

Yerlileştirmenin Warmhaus için sadece operasyonel bir süreç değil aynı zamanda sosyal ve ekonomik fayda üreten güçlü bir sürdürülebilirlik aracı olduğuna işaret eden Şebnem Güner İşmak, eşanjör üretimi için üretim hattında makine teknolojilerini de geliştirdiklerini dile getirdi. İşmak, “Üretim kapasitemiz yıllık yaklaşık 300 bin adetin üzerindedir. Paslanmaz çelik eşanjör üretimimiz, hem teknolojik bağımsızlık hem de yerli üretim kapasitesinin artışı açısından sektör için önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirilebilir. Yeni eşanjör tasarımımız sayesinde enerji verimliliğini artırmayı, daha düşük karbon salımı sağlamayı ve kullanıcılarımıza uzun ömürlü, yüksek performanslı çözümler sunmayı hedefliyoruz. Ürettiğimiz eşanjörleri hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarda kombi üreticilerine sunacağız” diye konuştu.