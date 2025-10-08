Yabancı plakalı araçlara kesilen ceza ödenmeden yurt dışı çıkışı yapılamayacak

Hazine ve Maliye, İçişleri, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarınca hazırlanan "Yabancı Plakalı Taşıtların Faaliyetlerine Dair 4925 Sayılı Kanun ile 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Verilen İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, sürücüsünün tabiiyetine bakılmaksızın yabancı plakalı kara yolu taşıtları için ilgili kanun hükmünde kararname kapsamında verilen idari para cezalarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, mevzuata aykırı hareket eden yabancı plakalı taşıtlara yetkili kurumlarca idari para cezası karar tutanağı düzenlenecek.

İdari para cezası ve veri paylaşımı

Tutanaklara ilişkin bilgiler anında elektronik ortama aktarılacak. Belediyelerce düzenlenen elektronik veya basılı idari para cezası karar tutanaklarının sistem girişleri usulüne uygun olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerçekleştirilecek.

Tutanakların bilgileri anlık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne aktarılacak. Bilgiler, idari para cezalarının tahsilinde veri olarak kullanılacak.

İdari para cezasını düzenleyen yetkili kurum, tahsil edilen idari para cezalarına ilişkin verileri Muhasebat Genel Müdürlüğü sisteminden sorgulayarak alabilecek.

Tutanaklarının muhatabına tebliği halinde, idari para cezasına ilişkin tutanakların bilgilerine ek olarak tebliğ tarihi Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilecek.

İlgilisine tebliğ edilmiş ve kesinleştiği halde süresinde ödenmemiş idari para cezaları ilgili kanun kapsamında takip edilmek üzere cezayı veren kurum tarafından ilgili vergi dairesine aktarılacak.

Bu idari para cezasının Muhasebat Genel Müdürlüğüne bağlı muhasebe birimleri tarafından tahsil edilmesi halinde, tahsilata ilişkin veriler cezayı kesen kurumca Gelir İdaresi Başkanlığına iletilecek.

Yabancı sürücüye düzenlenen idari para cezası karar tutanakları ve varsa taşıtın yaptırımlardan muafiyetine ilişkin tutanaklar Göç İdaresi Başkanlığına bildirilecek.

Gümrüklerdeki muhasebe birimlerine ödeme yapılabilecek

Yabancı plakalı taşıtların faaliyetleri kapsamında, bu taşıtlara ve/veya şoförüne düzenlenen idari para cezaları cezayı veren kuruma, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimleri ve bu birimlere bağlı muhasebe yetkilisi mutemetlerine, vergi dairelerine, Muhasebat Genel Müdürlüğü ve/veya Gelir İdaresi Başkanlığınca yetkilendirilen banka veya PTT şubelerine ödenebilecek.

Banka veya kredi kartıyla tahsilatın yapılabildiği hudut kapılarında, söz konusu cezaların banka veya kredi kartı aracılığıyla da ödenmesi mümkün olacak.

Yabancı plakalı taşıtların faaliyetleri kapsamında, bu taşıtlara veya şoförüne düzenlenen idari para cezaları, sürücüsü bilgilendirilmek suretiyle tahsil edilecek. Bu cezalardan ilgilisine tebliğ edilmemiş olanlar, tahsil edildiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacak. İdari para cezasının yasal dayanağı ve itiraz süreci de dahil yazılı veya elektronik formatta muhataplarına yapılacak ek bilgilendirmelerin usulü ve buna ilişkin varsa ek veri paylaşımlarına ilişkin hususlar yetkili kurumlar arası yapılacak protokolle belirlenecek.

Tebliğ edilip edilmediğine veya kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın idari para cezaları gümrüklerdeki muhasebe birimlerine de ödenebilecek.

Yabancı plakalı taşıtlara ait idari para cezalarının Muhasebat Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden bildirilmesi halinde, cezanın tahsili gerçekleşmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek.